Финансы
Московский КомсомолецБанк России повысил курс доллара на пятницу до 66,75 рубля
Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,9910 рубля. Об этом говорится в сообщении Банка России.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Политика
США могут взыскать с Китая долги по столетним облигациям
Администрация президента Трампа рассматривала возможность взыскания с Китая долгов по имперским облигациям, выпущенным более 100 лет назад, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 09:02
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
В цехе в Саратове обрушилась крыша
Крыша цеха на предприятии обрушилась в Саратове, спасатели и кинологи ведут поиск людей под завалами.
ТАСС 09:11
Общество
В ГД внесли законопроект о регулировании прав собственности на гаражи
Законопроектом закрепляются положения о доле каждого собственника гаража в праве собственности на общее имущество.
РБК 06:04
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Николай Петшак, рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, умер во время тренировочного заплыва по Енисею в Красноярске, сообщает министерство спорта региона.
Мойка78 07:21
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»
Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.
RT на русском 07:35
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019.
РИА Новости 07:28
Происшествия
Жительницу Сочи обвинили в смерти ее трехмесячного сына
Следственные органы на Кубани предъявили обвинение жительнице Сочи в смерти ее трехмесячного сына, которого она своевременно не обследовала у врачей.
ТАСС 04:15
Происшествия
Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде
В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.
RT на русском 06:39
Происшествия
СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии
Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Ведомости 09:17
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия 08:39
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Армия и оружие
Колумбийские повстанцы FARC объявили войну правительству
Взгляд.ру вчера в 11:58
Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 07:50
Политика
Путин назвал нормальное число детей в семье
Чибис посетовал на плачевное качество жизни военных Северного флота в закрытых городах (ЗАТО) и добавил, что это "при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью".
Российская газета 08:26
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Политика
Вышинскому после освобождения не вернули паспорта
Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.
REGNUM 07:08
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Технологии
Беспилотное аэротакси запустят из аэропорта Хельсинки
Volocopter планирует в 2021 году получить лицензию на свои беспилотные аэротакси, а в 2022-м приступить к перевозке пассажиров.
78.ru 08:38