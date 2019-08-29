Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБанк России повысил курс доллара на пятницу до 66,75 рубля

Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,9910 рубля. Об этом говорится в сообщении Банка России.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:13, Вашингтон
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