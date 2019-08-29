Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,9910 рубля. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Банк России повысил курс доллара на пятницу до 66,75 рубля

Политика Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Армия и оружие Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море «Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».

Общество Финляндия ограничит ввоз ягод из России Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.

Экономика Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Общество РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы «РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Политика Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Политика Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57 Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.

Технологии Первую в России сеть 5G запустили в Кронштадте Кронштадт стал первым городом России, в котором эта сеть покрывает почти всю населенную территорию.

Политика Путин назвал нормальное число детей в семье Чибис посетовал на плачевное качество жизни военных Северного флота в закрытых городах (ЗАТО) и добавил, что это "при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью".

Происшествия Похищен любовник топ-менеджера российского банка 6 августа сообщалось, что житель Всеволжского района Ленинградской области похитил бывшую сожительницу.

Политика Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7 Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».

Политика Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".

Экономика Работники Антипинского НПЗ получат зарплату к Дню нефтяника Ситуация с заработной платой обострилась после того, как по иску Промсвязьбанка (ПСБ ) все счета предприятия были заблокированы.

Гаджеты Apple наконец назвала дату анонса новых смартфонов iPhone Согласно всем слухам, утечкам и предположениям, компания представит три новых смартфона, которые станут преемниками прошлогодних iPhone XS, XS Max и XR.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Авто Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Политика Лукашенко собрал урожай бахчевых на своем приусадебном участке Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Политика США могут взыскать с Китая долги по столетним облигациям Администрация президента Трампа рассматривала возможность взыскания с Китая долгов по имперским облигациям, выпущенным более 100 лет назад, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.