Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБанк России повысил курс доллара на пятницу до 66,75 рубля

Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,9910 рубля. Об этом говорится в сообщении Банка России.
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Официальный курс евро снизился на 57 копеек

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Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.
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В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
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Между Украиной и Россией начался обмен пленными

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