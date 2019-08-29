Финансы
Московский КомсомолецБанк России повысил курс доллара на пятницу до 66,75 рубля
Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,9910 рубля. Об этом говорится в сообщении Банка России.
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Официальный курс доллара ЦБ РФ повысил на треть рубля. Евро регулятор поставил по 73,96
Интересантвчера в 06:08
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии
Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Политика
В Госдуме объяснили приглашение Зеленского в Москву
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, чтобы отдать дань уважения украинцам, участвовавшим в борьбе с нацистами.
Lenta.ru 12:56
Футбол
Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Metaratings 08:09
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Политика
США ввели новые санкции по КНДР
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о внесении в черный список двух физлиц с Тайваня, трех юрлиц с Тайваня и из Гонконга, а также судна в связи с нарушением санкций в отношении Северной Кореи.
Коммерсантъ 12:00
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Происшествия
Следователи проведут экспертизу видео из YouTube-канала Егора Жукова
Следствие проведет эксперту девяти видео, опубликованных на YouTube-канале студента Высшей школы экономики и фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова.
Дождь 12:52
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости вчера в 16:33
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Общество
Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей
Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
Lenta.ru 13:34
Происшествия
Впавшую в кому россиянку перевезли из Турции в Москву
Тяжелобольную 19-летнюю россиянку, госпитализированную в турецкой Аланье, перевезли в Москву для дальнейшего лечения.
Известия 07:53
Политика
Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Футбол
Бывший защитник «Локомотива» Спахич попал в серьезную аварию
Бывший защитник «Локомотива» Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию. Во время инцидента он находился на пассажирском сиденье.
Soccer.ru 12:07
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
Череп древнейшего вида австралопитеков был найден в Эфиопии международным коллективом ученых, сообщает Planet Today.
Народные новости вчера в 08:48
Гаджеты
Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone
Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ 13:38