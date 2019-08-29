Финансы
Московский КомсомолецБанк России повысил курс доллара на пятницу до 66,75 рубля
Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,9910 рубля. Об этом говорится в сообщении Банка России.
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Культура
Создатели «Глухаря» представляют новый проект на СТС
Экспресс газета вчера в 14:59
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт 07:57
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Общество
СМИ сообщили размер штрафных выплат YouTube за сбор информации о детях
Федеральная комиссия по торговле США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату компанией штрафа в размере от 150 до 200 миллионов долларов в связи с предполагаемым нарушением закона о защите личных сведений детей в интернете (COPPA), сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости 19:28
Музыка
Директор конкурса «Новая волна» прокомментировал скандал с Киркоровым
Король поп-эстрады Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Аргументы недели 04:22
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Шоу-бизнес
Елена Ландер сыграла свадьбу в Италии
Влюбленные сыграли свадьбу в августе на родине жениха, куда прилетели родители невесты и ее друзья.
StarHit.ru 19:00
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Политика
Лукашенко собрал арбузы с девушками из службы делового протокола
Президент Белоруссии Александр Лукашенко организовал сбор урожая арбузов на своем приусадебном участке.
DP.RU 07:31
Космос
Космонавты столкнулись с трудностями при запуске робота Федора на МКС
Космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза запустить робота Федора для работы на борту Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 18:33
Кино
Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли в кино
На Венецианском кинофестивале Брэд Питт рассказал, что самая сложная роль была в фильме "К звёздам", снятого режиссёром Джеймсом Грэйем.
Life.ru 15:13
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости 15:47
Наука
Иркутские ученые открыли новый минерал «фторкарлтонит»
Телеинформ 28 августа в 00:13
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили 11:58
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Армия и оружие
В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел
Тела 16 человек, погибших в ходе боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов и сравнения результатов с пробами, взятыми у родственников всех без вести пропавших украинских бойцов.
Lenta.ru 12:49
Происшествия
Не менее 24 человек погибли при падении автобуса в реку в Пакистане
По меньшей мере 24 человека стали жертвами падения автобуса в реку в северной части Пакистана в округе Кохистан.
Мойка78 19:03
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 20:10
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей 17:48
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 08:31
Гаджеты
Рассекречена внешность осеннего флагмана Sony Xperia 2
Ходят слухи, что она может стать первым смартфоном компании с поддержкой 5G.
Ferra 11:41
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло в среду 28 августа на телеканале Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили порекомендовала Москве отказаться от принуждения в выстраивании отношений с другими странами.
Мойка78 28 августа в 04:21
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге
В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда 13:03
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54