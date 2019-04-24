Финансы
Центробанк повысил курсы доллара и евроПенза-Пресс вчера в 10:40
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Россия поставит Армении первые Су-30СМ к началу 2020 года
Первые многофункциональные истребители Су-30СМ будут поставлены в Армению к началу следующего года.
Обновлено в 08:18
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Политика
Путин назвал сверхзадачу России
Как отметил глава государства, хотя перед страной и стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, это все же не является сверхзадачей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Общество
Бастрыкин объяснил свой «мем» с ноутбуком и лупой
Выступая с лекцией перед студентами, Бастрыкин достал лупу и сообщил, что из-за этого инструмента недавно появился новый мем.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Музыка
Киркоров пожелал дочери Алсу победы в финале шоу «Голос. Дети»
Певец считает, что у Микеллы есть все шансы, чтобы реализовать свой потенциал на большой сцене.
Обновлено в 07:05
Транспорт
В ГИБДД предложили приравнять детей к прицепам
Глава ГИБДД России Михаил Черников внес инициативу по ограничениям скорости для тех водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 02:17
Общество
Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными
С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными.
Обновлено в 09:16
Игры
Теперь мы знаем, что такое Persona 5 The Royal
Persona 5 The Royal — улучшенное и обогащённое переиздание Persona 5. В игру добавятся персонажи (один из которых явится ключом к неким тайнам), новые враги и дополнительные занятия для героев.
Обновлено в 09:24
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»
«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 08:31
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Происшествия
На Обводном «КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Кино
Вышел трейлер «Вратаря галактики» с Евгением Мироновым
Обновлено в 08:51
Общество
В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ
Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Кино
Ирина Горбачёва, Любовь Аксёнова, Владимир Яглыч и другие гости премьеры «Мстители: Финал»
Обновлено в 08:46
Технологии
«Яндекс» представил технологию распознавания усталости таксистов
Сервис «Яндекс.Такси» разработал устройство, которое при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов анализирует уровень внимания водителя.
Обновлено в 08:54
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
58-летняя Елена Яковлева рассказала о пластических операциях
Героиней нового выпуска YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова стала 58-летняя Елена Яковлева.
Обновлено в 06:21
Политика
Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках встречи законодателей с президентом России Владимиром Путиным выступила с инициативой продлить программу по предоставлению материнского капитала до 2025 года.
Обновлено в 09:14
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Театры
Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»
Обновлено в 06:02
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Политика
Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой.
Обновлено в 08:53