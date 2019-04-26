Финансы

Банк России повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 24 апреля в 08:04

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 9,04 копейки и равнялась 67,4606 рубля.
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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,09 рубля

РИА Новости05:29

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 64,71 руб

ПРАЙМ05:25

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб

Финмаркет05:23

Курс доллара вырос до 64,7 рубля

ТАСС03:09

Курсы доллара и евро на 26 апреля

Банки.ру01:00

Центробанк объявил о росте курса доллара на завтра

Свободная Пресса05:39

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 апреля в размере 72.0882 руб. против 72.1111 руб. на 26 апреля

АК&М05:43
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Футбол

Васильев получил предложение от «Спартака»

«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.
Обновлено в 12:42
Общество

Александр Беглов посетил сессию «Петербург – город возможностей»

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов на итоговой сессии «Санкт-Петербург – город возможностей» рассказал о создании навигатора выбора профессий.
Обновлено в 12:50
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Наука

В океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов

Обновлено в 10:23
Транспорт

«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

Обновлено в 09:41
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В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Общество

Калининградские ветераны не поедут на парад Победы в Москве из-за отмены приглашения

Обновлено в 07:38
Политика

Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 09:48
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Политика

Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине

Савченко отметила, что на Украине и в России в пенитенциарных учреждениях сохранилась советская система.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Общество

На архангельскую активистку составили протокол по новому закону о фейковых новостях

В Архангельске на одного из организаторов протестов против свалки в Шиесе Елену Калинину составили административный протокол о распространении фейковых новостей.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика

США отказали в визе эксперту по химоружию РФ для выступления в СБ ООН

«Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому»,— рассказал источник.
Обновлено в 13:01
Футбол

«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

Арсенал опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки после матча 25-го тура со Спартаком (3:0) на стадионе Арсенал в Туле.
Обновлено в 08:00
Футбол

Адиев может стать следующим главным тренером «Ахмата»

Руководство «Ахмата» уже определилось с кандидатурой главного тренера на случай, если Рашид Рахимов по окончании сезона команду покинет.
Обновлено в 13:10
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Хоккей

Есмантович подтвердил интерес ЦСКА к Киселевичу

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил, что армейцы заинтересованы в защитнике «Виннипега» Богдане Киселевиче.
Обновлено в 10:01
Происшествия

По факту отравления в «Матросской Тишине» возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по трём статьям по факту отравления «неизвестным веществом» троих арестантов, содержащихся в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве.
Обновлено в 12:16
Игры

Стало известно, когда выйдет новая игровая консоль Sony PlayStation 5

Обновлено в 10:53
Здоровье

Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Политика

СМИ назвали причины разрыва Лещенко с Зеленским

Еще одна причина, по которой Лещенко не хотят видеть в штабе Зеленского, — постоянные конфликты Лещенко с политтехнологом Дмитрием Разумковым.
Обновлено в 12:24
Политика

Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки

Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Подросток погиб от удара током на железнодорожной станции Майкоп

Обновлено в 12:35
Гаджеты

Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold

В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
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Армия и оружие

Военные установили переправу в Панозеро

Военные инженеры Западного военного округа завершили установку паромной переправы на реке Кемь и передали ее в пользование жителям деревни Панозеро.
Обновлено в 02:29
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания предложил способ "отомстить" России за упрощение выдачи российских паспортов на Донбассе.
Обновлено вчера в 20:06
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