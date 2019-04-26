Финансы

Банк России повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 24 апреля в 08:04

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 9,04 копейки и равнялась 67,4606 рубля.
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ЦБ установил официальный курс валют на 27‐29 апреля

Телеканал 360°08:47

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,09 рубля

РИА Новости05:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб

Финмаркет05:23

Курс доллара вырос до 64,7 рубля

ТАСС03:09

Курсы доллара и евро на 26 апреля

Банки.ру01:00

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 64,71 руб

ПРАЙМ05:25

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 апреля в размере 72.0882 руб. против 72.1111 руб. на 26 апреля

АК&М05:43
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено в 07:51
Футбол

Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова

Московский "Спартак" проиграл в третий раз за последние четыре тура РПЛ и потерял шансы на чемпионский титул, однако совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову и объявил курс на обновление состава команды.
Обновлено в 15:28
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая

К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Происшествия

На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки

Три человека со взрывчаткой задержаны недалеко от железнодорожной станции в шри-ланкийской столице Коломбо.
Обновлено в 16:03
Политика

Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
Обновлено в 13:40
Авто

У LADA XRay может появиться новый мотор от Renault

Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено в 03:26
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Скворцова посетила две ростовские больницы

В Ростов-на-Дону прибыла министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
Обновлено в 10:52
Кино

Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге

Обновлено вчера в 19:35
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Политика

В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным

Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:37
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

В городе Канске Красноярского края суд приговорил двух воспитательниц детского сада к четырем годам колонии общего режима за издевательства над детьми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Обновлено в 16:03
Политика

В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента

«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика

В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Общество

Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране

Россияне смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30 суток. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено в 14:05
Политика

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Обновлено в 04:33
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Происшествия

В бывшем здании полиции на улице Брянцева произошёл пожар

Ранее в здании располагался отдел полиции, сейчас оно пустует. Причины возгорания устанавливаются.
Обновлено в 15:30
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
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