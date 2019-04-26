Финансы
Банк России повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 24 апреля в 08:04
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 9,04 копейки и равнялась 67,4606 рубля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено в 07:51
Футбол
Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова
Московский "Спартак" проиграл в третий раз за последние четыре тура РПЛ и потерял шансы на чемпионский титул, однако совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову и объявил курс на обновление состава команды.
Обновлено в 15:28
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки
Три человека со взрывчаткой задержаны недалеко от железнодорожной станции в шри-ланкийской столице Коломбо.
Обновлено в 16:03
Политика
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
Обновлено в 13:40
Авто
У LADA XRay может появиться новый мотор от Renault
Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено в 03:26
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Здоровье
Министр здравоохранения РФ Скворцова посетила две ростовские больницы
В Ростов-на-Дону прибыла министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
Обновлено в 10:52
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Политика
В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным
Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
В городе Канске Красноярского края суд приговорил двух воспитательниц детского сада к четырем годам колонии общего режима за издевательства над детьми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Обновлено в 16:03
Политика
В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента
«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика
В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Общество
Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране
Россияне смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30 суток. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
Обновлено в 04:33
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В бывшем здании полиции на улице Брянцева произошёл пожар
Ранее в здании располагался отдел полиции, сейчас оно пустует. Причины возгорания устанавливаются.
Обновлено в 15:30
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22