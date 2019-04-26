Финансы

Банк России повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 24 апреля в 08:04

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 9,04 копейки и равнялась 67,4606 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,09 рубля

РИА Новости05:29

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 апреля в размере 72.0882 руб. против 72.1111 руб. на 26 апреля

АК&М05:43

Центробанк объявил о росте курса доллара на завтра

Свободная Пресса05:39

Курс доллара вырос до 64,7 рубля

ТАСС03:09

Курсы доллара и евро на 26 апреля

Банки.ру01:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб

Финмаркет05:23

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 64,71 руб

ПРАЙМ05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма

В 2017 году принц Уильям стал учредителем благотворительной программы SkillForce, направленной на психологическую помощь детям и поддержку их самооценки.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету

Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.
Обновлено в 13:25
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба

Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Кино

Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Теннис

Бертенс вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Кербер

Обновлено в 14:18
Футбол

Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке»

Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м

В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Политика

Зеленский улетел в Турцию на выходные

Обновлено в 03:17
Футбол

Семак рассказал о составе «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»

Матч пройдет в Петербурге 28 апреля.
Обновлено в 06:47
Гаджеты

Intel объяснила уход с рынка 5G соглашением Apple и Qualcomm

Напомним, что сообщение об уходе Intel с рынка 5G-модемов появилось через считанные часы после объявления о примирении Apple и Qualcomm.
Обновлено в 11:44
Политика

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Экономика

Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации

В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.
Обновлено в 14:41
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Обновлено вчера в 16:47
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Политика

США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения

Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено в 03:31
Политика

Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной

Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.
Обновлено в 13:20
Авто

Новый кроссовер Honda BR-V представили официально

В стенах автосалона в Джакарте японская Honda представила свой обновлённый недорогой кроссовер BR-V.
Обновлено вчера в 09:49
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено в 14:33
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Здоровье

Оттенок кожи предупредит о серьезных болезнях

Если оттенок кожи изменился, это может указывать на возникновение заболеваний в организме.
Обновлено в 10:21
Политика

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное