Финансы

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru вчера в 05:40

Курс евро снизился на 2,29 копейки, уменьшившись до 72,0882 рубля (72,1111 рубля на 26 апреля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,39 копейки и равнялась 68,0276 рубля.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб

Финмаркет02:03

Курсы доллара и евро на 26 апреля

Банки.рувчера в 01:00

Официальный курс евро снизился

Газета.Ruвчера в 05:48

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ruвчера в 05:40

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,09 рубля

РИА Новостивчера в 05:29

ЦБ установил официальный курс валют на 27‐29 апреля

Телеканал 360°вчера в 08:47

Официальные курсы ЦБ России на 24.04.19

Коммерсантъ23 апреля в 18:03
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Политика

Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США

Обновлено вчера в 11:12
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Венесуэле

Обновлено в 02:48
Гаджеты

Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730

Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), вышла на свободу.
Обновлено в 01:53
Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Скворцова подчеркнула, что здравоохранение должно быть комфортным для пациентов.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Двое погибли при падении самолета Як-18 в Хабаровском крае

Самолет Як-18 упал в Хабаровском крае, в результате погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, заявили власти региона.
Обновлено в 02:30
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Баскетбол

НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл серию с «Клипперс»

НБА Плей-офф Первый раунд Шестой матч "Голден Стэйт" победил в серии – 4-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Политика

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Политика

Генсек ООН прокомментировал выход США из договора о торговле оружием

Международный договор о торговле оружием был открыт для подписания в США в 2013 году и вступил в силу в 2014 году при условии, что его ратифицировали 50 стран — членов ООН.
Обновлено вчера в 17:13
Игры

Эксперты: через три года геймеры перейдут на консоли

Согласно отчету, в ближайшие три года около двадцати миллионов геймеров, игравших ранее на ПК, совершат переход на консольные версии.
Обновлено в 02:36
Происшествия

МЖД назвала предварительную причину пожара в подмосковной электричке

Обновлено вчера в 19:11
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и вновь возглавил АПЛ

Обновлено вчера в 16:56
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 08:37
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено вчера в 14:20
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:55
Происшествия

На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено 25 апреля в 12:17
Кино

Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»

Зубенко побил собственный рекорд скорости восхождения на высочайшую горную вершину России в честь выпуска кинокартины «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено вчера в 02:48
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено вчера в 22:03
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