Финансы

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru вчера в 05:40

Курс евро снизился на 2,29 копейки, уменьшившись до 72,0882 рубля (72,1111 рубля на 26 апреля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,39 копейки и равнялась 68,0276 рубля.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб

Финмаркет02:03

Курсы доллара и евро на 26 апреля

Банки.рувчера в 01:00

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,09 рубля

РИА Новостивчера в 05:29

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 64,71 руб

ПРАЙМвчера в 05:25

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ruвчера в 05:40

Официальный курс евро снизился

Газета.Ruвчера в 05:48

ЦБ повысил на 26 апреля курс доллара до 64,68 рубля

ТАСС25 апреля в 05:19
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Обновлено в 03:19
Политика

Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце

Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Садальский прокомментировал результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено в 05:15
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Кино

В Петербурге стартует фестиваль Epic Con

Обновлено вчера в 20:59
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид в свой день рождения

Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Эксперт уличил США в стремлении затянуть гражданскую войну в Сирии

Соединенные Штаты пытаются создать ситуацию, при которой смогут отказаться от вывода своих войск из Сирии и затянуть гражданскую войну в стране.
Обновлено в 04:39
Политика

Путин сказал, в каком случае не будет газоснабжения Украины

Украина покупает газ вдвое дороже, чем могла бы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Технологии

Первый дата-центр Apple в Китае будет открыт в 2020 году

По данным издания, ранее компания Apple открыла только два центра обработки данных подобного уровня — в США и Дании.
Обновлено в 02:53
Футбол

Пятницкий: «„Спартаку“ нет смысла возвращаться к Каррере»

Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий поделился мнением по поводу игры команды и будущих перестановок на руководящих должностях клуба.
Обновлено в 04:40
Политика

В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
Обновлено в 05:23
Политика

«Транснефть» получила ответ на обвинения в загрязнении нефти

Первый заместитель гендиректора "СамараТрансНефть-терминал" Антон Томилов заявил, что информация об умышленном со стороны компании вбросе хлороорганики в трубопровод "Дружба" является некорректной.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режима

Обновлено в 04:08
Здоровье

Александр Румянцев: трудно представить, что НМО сможет отразить уровень подготовки специалиста

В номенклатуре Минздрава указаны 94 медицинские специальности, по мнению представителей ведомства их должно быть не более 50.
Обновлено в 04:19
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Общество

МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде

Обновлено в 04:58
Политика

Песков назвал прекрасной идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю отказаться от ядерного оружия является прекрасной идеей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 08:22
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено вчера в 01:56
Армия и оружие

ВСУ открыли минометный огонь по насосной станции в ДНР

Обновлено вчера в 14:55
Авто

Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей

Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено вчера в 03:24
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Как работают Яндекс.Новости?
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