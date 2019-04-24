Финансы
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru вчера в 05:40
Курс евро снизился на 2,29 копейки, уменьшившись до 72,0882 рубля (72,1111 рубля на 26 апреля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,39 копейки и равнялась 68,0276 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Обновлено в 03:19
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Культура
Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал
Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце
Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Кино
В Петербурге стартует фестиваль Epic Con
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид в свой день рождения
Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Эксперт уличил США в стремлении затянуть гражданскую войну в Сирии
Соединенные Штаты пытаются создать ситуацию, при которой смогут отказаться от вывода своих войск из Сирии и затянуть гражданскую войну в стране.
Обновлено в 04:39
Политика
Путин сказал, в каком случае не будет газоснабжения Украины
Украина покупает газ вдвое дороже, чем могла бы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Технологии
Первый дата-центр Apple в Китае будет открыт в 2020 году
По данным издания, ранее компания Apple открыла только два центра обработки данных подобного уровня — в США и Дании.
Обновлено в 02:53
Футбол
Пятницкий: «„Спартаку“ нет смысла возвращаться к Каррере»
Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий поделился мнением по поводу игры команды и будущих перестановок на руководящих должностях клуба.
Обновлено в 04:40
Политика
В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
Обновлено в 05:23
Политика
«Транснефть» получила ответ на обвинения в загрязнении нефти
Первый заместитель гендиректора "СамараТрансНефть-терминал" Антон Томилов заявил, что информация об умышленном со стороны компании вбросе хлороорганики в трубопровод "Дружба" является некорректной.
Обновлено вчера в 14:49
Здоровье
Александр Румянцев: трудно представить, что НМО сможет отразить уровень подготовки специалиста
В номенклатуре Минздрава указаны 94 медицинские специальности, по мнению представителей ведомства их должно быть не более 50.
Обновлено в 04:19
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Общество
МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде
Обновлено в 04:58
Политика
Песков назвал прекрасной идею Трампа отказаться от ядерного оружия
Заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю отказаться от ядерного оружия является прекрасной идеей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 08:22
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено вчера в 01:56
Армия и оружие
ВСУ открыли минометный огонь по насосной станции в ДНР
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей
Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено вчера в 03:24
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03