Финансы

Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 22 апреля в 07:33

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 18,68 копейки и стала равна 67,3568 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ объявил о росте курса доллара

Телеканал 360°10:57

Курсы валют ЦБ РФ на 23 апреля: 63,7906 руб/доллар США и 71,7453 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

ЦБ повысил на 25 апреля курс доллара до 63,98 рубля

ТАСС07:43

Официальный курс евро на четверг снизился до 71,72 рубля

РИА Новости07:42

ЦБ РФ установил курс евро с 25 апреля в размере 71,715 руб

Финмаркет07:35

Официальный курс доллара вырос

Газета.Ru07:28

Официальные курсы ЦБ России на 20–22.04.19

Коммерсантъ21 апреля в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Макрона от имени Зеленского

Обновлено в 10:36
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Гаджеты

Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Звезда «Дома 2» Дарья Пынзарь сделала круговую подтяжку лица

Звезда «Дома 2» Дарья Пынзарь в стенах проекта умудрилась найти свою любовь, выйти замуж и даже родить ребенка.
Обновлено в 07:29
Общество

В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ

Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском

В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Поезд с токсичными веществами сошел с рельсов в Канаде

Обновлено в 10:46
Космос

На Марсе впервые зафиксировано землетрясение

Зонд InSight, предназначенный для изучения геологического строения Марса, произвёл успешную посадку на планету 26 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 13:47
Политика

СБУ начала проверку после опроса об отделении Львовщины

Опрос может быть квалифицирован как посягательство на территориальную целостность Служба безопасности Украины начала проверку после появления в сети опроса о выходе Львовской области из состава страны, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:24
Экономика

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Обновлено в 03:52
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Силовики были задержаны накануне в связи с расследованием дела о преступном сообществе Рауля и Рауфа Арашуковых, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 09:44
Политика

Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Происшествия

Подрядчик признал нарушение рабочими запрета на курение в Нотр-Даме

Обновлено в 09:34
Политика

Мантуров назвал сроки выпуска на рынок кабриолетов Aurus

Обновлено в 07:50
Политика

Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине

Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Политика

«Росатом» объяснил риски для АЭС Украины из-за американского топлива

Из-за решения Украины закупать часть ядерного топлива для АЭС у американской Westinghouse возникают технологические и экологические риски, заявил в интервью РБК гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Обновлено в 09:23
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 06:13
Религия

Готовимся к пасхе. Народные традиции

В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

Обновлено в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное