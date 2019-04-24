Финансы
Банк России повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 08:04
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 9,04 копейки и равнялась 67,4606 рубля.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Политика
США осудили указ Путина об упрощенном получении гражданства жителям Донбасса
США осуждают указ президента России Владимира Путина по упрощению получения российского гражданства жителям отдельных районов Донбасса.
Обновлено в 12:30
Хоккей
«Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова
Хоккеисты ярославского "Локо" победили екатеринбургский "Авто" в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ и в третий раз завоевали Кубок Харламова.
Обновлено в 11:41
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО
«Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Неизвестные в Москве разбили автомобиль топорами из-за 1 млн рублей
Преступники скрылись с места инцидента. В конце марта сообщалось, что в Москве избили и ограбили на 2 млн рублей 80-летнюю пенсионерку.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Краснодаре из-за пожара эвакуируют посетителей ТРЦ «Парк Европа»
Установлено, что пожар начался в подсобном помещении на третьем этаже здания. Площадь возгорания оценена в 10 квадратных метров.
Обновлено в 13:02
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.
Обновлено в 13:39
Здоровье
Частые запоры назвали предвестниками рака
Обновлено вчера в 12:54
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Наука
Онколог: самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно
Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легкого, диагностике этого заболевания.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе
Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.
Обновлено в 12:33
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Названа причина поломок складного Samsung Galaxy Fold
Эксперты iFixit изучили новый смартфон Samsung Galaxy Fold и назвали причины его наиболее частых поломок.
Обновлено в 13:18
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Футбол
Ахмат — Краснодар 1:1
Обновлено в 13:52
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
СБУ заинтересовалась соцопросом об отделении Львова от страны
СБУ пытается установить, кто виновен в распространении данной «провокации» и призывает украинцев игнорировать данный опрос, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:33
Политика
Эрдоган выразил соболезнования потомкам османских армян
Глава республики выразил надежду, что однажды турки и армяне смогут укрепить свои отношения Лидер Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в 1915 году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Спуск на воду новой подводной лодки «Белгород» вызвало бурную реакцию на Западе.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Суд заочно арестовал двух сирийцев по делу об убийстве летчика Пешкова
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика, Героя России Олега Пешкова, самолет которого был сбит турецким истребителем в 2015 году.
Обновлено в 14:06
Экономика
«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале
Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Путин призвал депутатов объяснять гражданам принятие непростых решений
Президент России Владимир Путин призвал парламентариев при принятии непростых решений объяснять их необходимость гражданам.
Обновлено в 09:47