Банк России повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 24 апреля в 08:04

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 9,04 копейки и равнялась 67,4606 рубля.

Кино Михаил Горбачев экстренно госпитализирован Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.

Шоу-бизнес Ксения Бородина рассказала, за что увольняет домработниц Ксения уверяет, что причина «текучки» кадров в том, что она никак не может найти идеальную домработницу.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Шоу-бизнес Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.

Политика Американский профессор рассказал о скором конце «эры США» Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.

Политика Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Политика Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.

Происшествия В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.

Политика В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.

Общество В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.

Шоу-бизнес Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.

Наука Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Происшествия В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер» В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

Происшествия На Шри-Ланке прогремело три взрыва Три взрыва прогремели на Шри-Ланке, сообщает местное издание со ссылкой на представителя армии.

Общество «Дачную амнистию» продлят до 2022 года Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.

Политика Жители Архангельска записали жёсткое обращение к Путину Группа жителей Архангельской области опубликовала видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Политика Украинский мультимиллионер арестован в Москве По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.