Финансы
Банк России повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 24 апреля в 08:04
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 9,04 копейки и равнялась 67,4606 рубля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, за что увольняет домработниц
Ксения уверяет, что причина «текучки» кадров в том, что она никак не может найти идеальную домработницу.
Обновлено в 06:30
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы
Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.
Обновлено в 08:16
Политика
Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»
Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
Обновлено в 22:00
Политика
Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми
Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Баскетбол
ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено в 17:34
Политика
В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:40
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено вчера в 09:18
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено в 10:17
Происшествия
На Шри-Ланке прогремело три взрыва
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке, сообщает местное издание со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Общество
«Дачную амнистию» продлят до 2022 года
Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 07:30
Политика
Жители Архангельска записали жёсткое обращение к Путину
Группа жителей Архангельской области опубликовала видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 21:41
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
Украинский мультимиллионер арестован в Москве
По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.
Обновлено в 22:02
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55