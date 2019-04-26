Финансы

Банк России повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 24 апреля в 08:04

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 9,04 копейки и равнялась 67,4606 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт06:04

Официальный курс евро снизился

Газета.Ru05:48

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 апреля в размере 72.0882 руб. против 72.1111 руб. на 26 апреля

АК&М05:43

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 64,71 руб

ПРАЙМ05:25

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru05:40

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб

Финмаркет05:23

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,09 рубля

РИА Новости05:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

Обновлено в 19:03
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, за что увольняет домработниц

Ксения уверяет, что причина «текучки» кадров в том, что она никак не может найти идеальную домработницу.
Обновлено в 06:30
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы

Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.
Обновлено в 08:16
Политика

Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»

Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
Обновлено в 22:00
Политика

Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Происшествия

Суд арестовал главу отдела ФСБ Черкалина по делу о получении взяток

Обновлено в 06:09
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Экс-майор Евсюков до сих пор не выплатил компенсации пострадавшим

Обновлено в 21:40
Общество

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 02:34
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено в 22:03
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми

Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Баскетбол

ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено в 17:34
Политика

В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:40
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Наука

Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено вчера в 09:18
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Космос

Астрономы зафиксировали космическую аномалию

Обновлено в 10:17
Происшествия

На Шри-Ланке прогремело три взрыва

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке, сообщает местное издание со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Общество

«Дачную амнистию» продлят до 2022 года

Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 07:30
Политика

Жители Архангельска записали жёсткое обращение к Путину

Группа жителей Архангельской области опубликовала видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 21:41
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Политика

Украинский мультимиллионер арестован в Москве

По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.
Обновлено в 22:02
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное