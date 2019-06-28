Финансы

Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 28 июня в 06:28

Курс евро вырос на 15,44 копейки, увеличившись до 71,8179 рубля (71,6635 рубля на 28 июня). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 8,62 копейки и равняется 67,0096 рубля.
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Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru06:21

Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 42

Банки.ру06:15

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,82 рубля

РИА Новости28 июня в 06:06

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 июля в размере 71.3962 руб. против 71.8179 руб. на 29 июня

АК&М06:37

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 63,08 рубля

Московский Комсомолец28 июня в 06:57

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт28 июня в 06:24

ЦБ РФ установил курс евро с 2 июля в размере 71,3962 руб

Финмаркет06:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Обновлено в 14:40
Экономика

Счетная палата оценила объемы замороженных бюджетных строек в России

Среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ (приостановлено или законсервировано возведение объектов на 21 млрд рублей), Челябинская область (15 млрд) и Республика Кабардино-Балкария (6,3 млрд).
Обновлено в 15:00
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону

Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Дело Ивана Голунова передано в СКР

Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Общество

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено в 16:06
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Украина поменяла планы с США из-за России

Обновлено в 13:52
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Хоккей

Сергей Бобровский обратился к болельщикам «Коламбуса»

Обновлено в 16:19
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Общество

Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там

Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство.
Обновлено в 16:02
Политика

МИД отложил отмену виз для граждан Грузии

Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже

Яна Рудковская отправилась в Париж, чтобы поддержать российского дизайнера Ульяну Сергеенко.
Обновлено в 16:01
Происшествия

На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Энергетика

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Авто

Обновленный Ford Transit начнут выпускать в России

Обновлено в 06:41
Политика

США призвали Иран прекратить обогащение урана

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 16:29
Политика

Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии

Напомним, что ранее Катамадзе заявила, что больше не будет выступать с концертами по России.
Обновлено в 06:39
Футбол

Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке Африки

Сборная Сенегала в третьем круге группового турнира Кубка Африки разгромила команду Кении – 3:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, также он не реализовал пенальти.
Обновлено в 17:02
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

40 лет исполнилось японской марке плееров Walkman

Обновлено в 15:38
Как работают Яндекс.Новости?
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