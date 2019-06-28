Финансы
Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 28 июня в 06:28
Курс евро вырос на 15,44 копейки, увеличившись до 71,8179 рубля (71,6635 рубля на 28 июня). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 8,62 копейки и равняется 67,0096 рубля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
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Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
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