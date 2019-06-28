Финансы

Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:28

Курс евро вырос на 15,44 копейки, увеличившись до 71,8179 рубля (71,6635 рубля на 28 июня). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 8,62 копейки и равняется 67,0096 рубля.
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Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:28

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 июня в размере 71.8179 руб. против 71.6635 руб. на 28 июня

АК&М06:12

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,82 рубля

РИА Новости06:06

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru05:55

Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 15 коп

Urbc.Ru06:36

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт06:24

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июня в размере 63,0756 руб

Финмаркет05:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
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Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

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Новый Opel Astra на платформе PSA пропишется в Германии

Как отметили в Opel, возвращение производства Astra в Рюссельсхайм стало возможным благодаря дополнительным инвестициям, позволившим предприятию создать новые рабочие места (для второй смены) и, тем самым, повысить эффективность работы.
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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

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Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
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Происшествия

В районе станции Сходня под Москвой произошёл сбой в движении поездов

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Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

Обновлено в 12:48
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Porsche показал официальные тизеры нового электромобиля Taycan

Немецкий автопроизводитель Porsche 28 июня опубликовал официальные тизеры четырехдверного электрического спорткара Taycan, которые дают представление о том, как будет выглядеть серийный автомобиль.
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Авто

Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе

Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено в 10:43
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Политика

Макрон обратился к Путину по-русски

Президент Франции Эмманюэль Макрон по-русски поприветствовал своего российского коллегу Владимира Путина на встрече в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке.
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В России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9T

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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
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Эксперт рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье

Глава отдела Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Екатерина Иванова в беседе с радио Sputnik рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранным гражданам, «принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
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Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
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Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
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«Юнайтед» хочет пригласить Ивана Ракитича

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" собирается пригласить хорватского полузащитника Ивана Ракитича, которого руководство "сине-гранатовых" оценивает приблизительно в пятьдесят миллионов евро.
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Установлен механизм выработки галлюциногена в мозге млекопитающих

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Начался серийный выпуск самого скоростного гиперкара

Прошло уже восемь лет с момента анонса, и теперь стартовало серийное производство гиперкара SSC Tuatara — в теории самого быстрого серийного гиперкара в мире.
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Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

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Происшествия

Более тысячи домов попали в зону подтопления в иркутском городе Тулуне

Согласно последней информации, уровень воды достиг 13 м при критической отметке в 7 м. Более 400 пострадавших от паводка жителей Тулуна эвакуировали с помощью катера, лодок и вертолета, в пунктах временного пребывания размещено около 250 человек.
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Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
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