Финансы
Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:28
Курс евро вырос на 15,44 копейки, увеличившись до 71,8179 рубля (71,6635 рубля на 28 июня). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 8,62 копейки и равняется 67,0096 рубля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
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