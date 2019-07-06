Финансы

Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru вчера в 06:46

Курс евро вырос на 4,74 копейки, до 71,7067 рубля (71,6593 рубля на 6 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 17,86 копейки и равняется 67,3965 рубля.
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Банк России повысил курс доллара и евро

News.ruвчера в 06:46

Доллар подорожал на 28 копеек

Пенза-Прессвчера в 10:21

ЦБ РФ ощутимо поднял официальный курс доллара, евро прибавил меньше

Росбалтвчера в 07:06

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,7067 руб

Финмаркет01:03

Курсы валют ЦБ РФ на 8 июля: 63,8699 руб/доллар США и 71,7067 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Официальный курс евро на вторник вырос до 71,71 рубля

РИА Новостивчера в 05:45

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 63,58 рубля

Московский Комсомолец05 июля в 23:40
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:14, Вашингтон
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Обновлено в 00:44
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Авто

Новый Honda CR-V попался фотошпионам

Автомобиль был сфотографирован во время прохождения дорожных тестов в горах США. Впервые обновлённый Honda CR-V попался в объективы камер.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Ребенка заставили есть еду с пола в детском саду Свердловской области

В городе Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила ребенка есть еду, которая упала на пол, сообщает "Ридус".
Обновлено вчера в 03:09
Политика

Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе

Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
Общество

Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Путешествия

Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией

На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Политика

Собчак защитила Путина после инцидента с «Рустави 2»

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за российского лидера Владимира Путина после того, как его оскорбил журналист грузинского телеканала.
Обновлено в 00:12
Общество

В Екатеринбурге перенесли остановку автобусов «Оперный театр»

Автобусную остановку «Оперный театр» на проспекте Ленина в Екатеринбурге перенесли.
Обновлено в 00:01
Экономика

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино

Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол

«Рубин» подписал грузинского нападающего Микелтадзе

Обновлено вчера в 16:04
Здоровье

Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.
Обновлено в 00:07
Авто

Стала известна стоимость лимузина Aurus

В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Авто

Новый Volkswagen Golf получит версию GTI

Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты

Детские умные часы 360 P1 получили модем 4G, две камеры и защиту от воды

Китайская компания 360 представила новые умные часы для детей 360 P1, которые оснащены большим набором разнообразных функций.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Названы регионы России с самыми высокими доходами по итогам 2018 года

Для составления рейтинга по доходам населения за 2018 год авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом субъекте РФ.
Обновлено вчера в 03:18
Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Пикап Nissan Navara подвергли технической модернизации

В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
Обновлено вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
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