Финансы
Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:46
Курс евро вырос на 4,74 копейки, до 71,7067 рубля (71,6593 рубля на 6 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 17,86 копейки и равняется 67,3965 рубля.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Политика
Кадыров назвал мразью обматерившего Путина грузинского журналиста
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал грузинского телеведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в эфире канала «Рустави 2», и назвал его мразью и подонком.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Молодой человек упал с парящего моста в московском парке «Зарядье», сообщает РЕН ТВ в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:40
Политика
У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста
В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Политика
В центре Тбилиси начались столкновения
В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Политика
Зеленский подтвердил готовность ЕС выделить Украине €500 млн
Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС подтвердил, что государства Евросоюза готовы предоставить стране макрофинансовую помощь в размере €500 млн.
Обновлено в 11:28
Политика
Фото: радикалы устроили акцию возле здания телеканала NewsOne в Киеве
Украинские националисты устроили акцию возле здания телеканала NewsOne в Киеве. Радикалы зажгли файеры и дымовые шашки.
Обновлено в 13:47
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жестко бороться с компаниями, производящими контрафактную минеральную воду, так как ее доля на рынке уже приблизилась к 80%.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.
Обновлено в 12:25
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Здоровье
Здоровее будем: диспансеризацию пройдут 62 млн россиян
Диспансеризацию в прошлом году прошли 21 млн человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 62 млн.
Обновлено в 12:50
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Политика
Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.
Обновлено в 12:05
Авто
Пикап Nissan Navara пережил техническую модернизацию
Пикапы с «полуторной» кабиной теперь могут брать на борт дополнительные 55—95 кг, а «двухкабинники» — 54—114 кг.
Обновлено в 11:43
Футбол
Неймар не явился на тренировку «ПСЖ». Клуб обещает принять меры
В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Кино
Алексей Учитель снимает фильм про Виктора Цоя
Режиссер Алексей Учитель, известный по фильмам «Матильда», «Прогулка» и «Космос как предчувствие», начал снимать биографическую ленту о лидере группы «Кино» Викторе Цое.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Экономика
Профицит внешней торговли РФ снизился на 2,8%
За январь-май 2019 года профицит внешней торговли России составил $79,1 млрд, а это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 06:48
Общество
Названы победители конкурса по оформлению храма в Тушино
Обновлено в 14:02
Футбол
Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»
«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
Обновлено в 13:23
Общество
Мэрия Москвы опросит москвичей о качестве ритуальных услуг
Мэрия Москвы объявила тендер на проведение социологического опроса москвичей об их отношении к рынку ритуальных услуг.
Обновлено в 14:08
Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54