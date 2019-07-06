Финансы

Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:46

Курс евро вырос на 4,74 копейки, до 71,7067 рубля (71,6593 рубля на 6 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 17,86 копейки и равняется 67,3965 рубля.
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Курс доллара на вторник повысился до 63,87 рубля

Комсомольская правда09:42

Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:46

Официальный курс евро на вторник вырос до 71,71 рубля

РИА Новости05:45

Курсы валют ЦБ РФ на 8 июля: 63,8699 руб/доллар США и 71,7067 руб/евро

SIA.ru07:00

Банк России повысил на 9 июля курс доллара до 63,87 рубля

ТАСС05:38

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 63,8699 руб

Финмаркет05:15

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 63,58 рубля

Московский Комсомолец05 июля в 23:40
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом

Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика

Госдума предложит правительству запретить поставки вина из Грузии

Госдума предложит правительству запретить поставки вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в страну.
Обновлено в 11:21
Интернет

Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях

Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент.
Обновлено в 20:13
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 23

В затопленной Иркутской области растет число жертв паводка. На сегодняшний день погибшими числятся уже 23 человека.
Обновлено в 03:55
Технологии

В прошлом году рынок цифровых камер сократился на 22,2%

Со ссылкой на японское издание Nikkei источник сообщил, что мировой рынок цифровых камер в 2018 году сократился на 22,2%. В пятерку крупнейших производителей вошли компании Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и Olympus.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено вчера в 05:50
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
Обновлено в 15:24
Политика

В Киеве националисты собрались на митинг у здания NewsOne

Обновлено в 15:22
Энергетика

Кризис грязной нефти в России оставляет шрамы на Транснефти

Компания столкнулась с необходимостью выплаты компенсаций и проведения реформ Самые масштабные за несколько десятилетий перебои в поставках нефти из России, которые практически не навредили европейскому рынку, в отличие от российского оператора трубопровода.
Обновлено в 12:14
Здоровье

Врачи развеяли популярные мифы о гипертонии

Далеко не всегда гипертония дает о себе знать головной болью, тошнотой или головокружением.
Обновлено в 12:54
Наука

На свет уже мог появиться третий ребенок с отредактированной ДНК

Профессор медицинского центра Стэнфордского университета Уильям Хёрлбат высказал предположение о рождении в Китае третьего по счёту ребёнка, чьи гены были подвергнуты искусственному редактированию.
Обновлено в 04:05
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская рассталась со своим пятым мужем. Сенсационное признание в своем Инстаграм звезда выдала 4 июля.
Обновлено в 13:49
Гаджеты

Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A

В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено в 13:23
Политика

Андрей Малахов обратился к президенту Украины

Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Политика

Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:46
Технологии

Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян

Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян.
Обновлено в 19:20
Политика

Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Кино

Жену Цоя в новом фильме Алексея Учителя сыграет Паулина Андреева

Обновлено в 17:44
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Политика

Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске

Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено в 17:57
Единоборства

Аскрен: я не помню, что было в октагоне, очнулся уже в больнице

Обновлено в 17:51
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
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