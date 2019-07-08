Финансы

Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:46

Курс евро вырос на 4,74 копейки, до 71,7067 рубля (71,6593 рубля на 6 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 17,86 копейки и равняется 67,3965 рубля.
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ЦБ РФ ощутимо поднял официальный курс доллара, евро прибавил меньше

Росбалт07:06

Официальный курс доллара повысился на 29 копеек, евро — на 5

Банки.ру05:24

Официальный курс евро на вторник вырос до 71,71 рубля

РИА Новости05:45

Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 5 коп

Urbc.Ru06:44

Банк России повысил на 9 июля курс доллара до 63,87 рубля

ТАСС05:38

Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:46

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 63,8699 руб

Финмаркет05:15
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Политика

Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

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Обновлено вчера в 23:21
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг телемоста с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсированный телемост между каналами «Россия 1» и NEWSONE является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков, который может разделить страну.
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Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
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Политика

В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
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Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты

В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
Экономика

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

ОСАГО для работника О планах внедрить систему бонус-малус в соцстрахование "Известиям" рассказали в пресс-службе ФСС.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Политика

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой

Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 07:38
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Гаджеты

Какими смартфонами россияне пользуются на работе

Оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» выяснил, какими смартфонами россияне чаще всего пользуются для того, чтобы решать рабочие задачи.
Обновлено в 06:57
Культура

Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Обновлено вчера в 11:41
Политика

В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Накажем рублем: В России отреагировали на выходку «Рустави 2»

Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Музыка

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»

Алла Пугачева призналась, что не осмелилась бы исполнять подобную композицию и решила отдать ее коллективу «Ленинград», посчитав, что их репертуар как раз в подобном жанре.
Обновлено в 07:44
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Авто

Эксперты составили ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в Великобритании

Эксперты представили вниманию ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в Великобритании.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища

Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Авто

Японцы спят и работают в каршеринговых авто

Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

В Шереметьево сделали заявление по зарплатам грузчиков

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Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

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Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.
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Работающим пенсионерам в августе поднимут пенсии

Российских пенсионеров, которые продолжали работать в 2018 году, ждет повышение пенсии.
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Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
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Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
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