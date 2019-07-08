Финансы
Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:46
Курс евро вырос на 4,74 копейки, до 71,7067 рубля (71,6593 рубля на 6 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 17,86 копейки и равняется 67,3965 рубля.
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Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
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Обновлено вчера в 23:21
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Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг телемоста с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсированный телемост между каналами «Россия 1» и NEWSONE является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков, который может разделить страну.
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Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
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В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»
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Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Транспорт
Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты
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Обновлено в 05:41
Экономика
Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО
ОСАГО для работника О планах внедрить систему бонус-малус в соцстрахование "Известиям" рассказали в пресс-службе ФСС.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой
Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 07:38
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Гаджеты
Какими смартфонами россияне пользуются на работе
Оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» выяснил, какими смартфонами россияне чаще всего пользуются для того, чтобы решать рабочие задачи.
Обновлено в 06:57
Культура
Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено вчера в 11:41
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Накажем рублем: В России отреагировали на выходку «Рустави 2»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»
Алла Пугачева призналась, что не осмелилась бы исполнять подобную композицию и решила отдать ее коллективу «Ленинград», посчитав, что их репертуар как раз в подобном жанре.
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Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Авто
Эксперты составили ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в Великобритании
Эксперты представили вниманию ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в Великобритании.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища
Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
В Шереметьево сделали заявление по зарплатам грузчиков
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Происшествия
14 заключенных погибли в Таджикистане в результате отравления хлебом
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Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.
Обновлено в 05:28
Экономика
Работающим пенсионерам в августе поднимут пенсии
Российских пенсионеров, которые продолжали работать в 2018 году, ждет повышение пенсии.
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Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
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Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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