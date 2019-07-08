Финансы
Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:46
Курс евро вырос на 4,74 копейки, до 71,7067 рубля (71,6593 рубля на 6 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 17,86 копейки и равняется 67,3965 рубля.
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Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
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Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
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В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
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Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину
Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
Обновлено в 08:59
Политика
Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина
Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в 2018 году продукты
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В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика
Немецкий министр объяснил значимость «Северного потока-2» для Германии
Строительство газопровода «Северный поток-2» не сделает ФРГ зависимой от России, но принесет Берлину экономическую выгоду.
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Наука
Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
Мужчины и женщины, никогда не пробовавшие алкоголь, оказались самыми психически здоровыми жителями планеты, что в особенности характерно для женщин.
Обновлено в 06:07
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Общество
Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено в 08:05
Общество
Владелец «Дикси» женился на украинской модели
Российский бизнесмен Игорь Кесаев, занимающий 35-ю строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, женился на украинской модели Ольге Клименко.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Политика
Накажем рублем: В России отреагировали на выходку «Рустави 2»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика
В ВГТРК нашли способ провести телемост с Украиной вопреки протестам
Ранее украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля совместный телемост с российским госканалом «Россия 1». По словам сотрудников, поступили прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.
Обновлено в 09:44
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.
Обновлено в 08:44
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Мулан»
Опубликован первый трейлер ремейка классического полнометражного мультипликационного фильма "Мулан", выпущенного в 1998 году студией Walt Disney Pictures.
Обновлено вчера в 15:12
Технологии
ТМК и Уральский федеральный университет договорились о расширении сотрудничества
Трубная металлургическая компания (ТМК) и Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2019" в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:35
Общество
На Подмосковье надвигается гроза с градом
Обновлено в 08:05
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Общество
Рэпер L`One подал в суд на Тимати и Black Star
Российский рэпер Леван Горозия, известный как L'One, подал в суд на лейбл звукозаписи Black Star и его основателей Павла Курьянова (Пашу) и Тимура Юнусова (Тимати), чтобы закрепить за собой права на свои песни, сообщил РИА Новости в понедельник представитель истца Климент Русакомский.
Обновлено в 09:45