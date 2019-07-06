Финансы
Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:46
Курс евро вырос на 4,74 копейки, до 71,7067 рубля (71,6593 рубля на 6 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 17,86 копейки и равняется 67,3965 рубля.
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Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика
Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией на Барбадосе
Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о начале переговорного процесса с оппозицией Венесуэлы на острове Барбадос.
Обновлено в 21:00
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Политика
Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды
Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».
Обновлено в 14:21
Космос
Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос
Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Политика
Российские авиакомпании свернули все полеты в Грузию
Последний рейса российской авиакомпании из России в Грузию был завершен — самолет «Аэрофлота», ранее вылетевший в Тбилиси, вернулся в Шереметьево, сообщает 8 июля ТАСС.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
Потенциал Су-57 высоко оценили в Германии
Немецкое издание Stern в своем материале пишет, что Россия откроет для себя новые возможности с истребителем пятого поколения Су-57, которому был посвящен материал.
Обновлено вчера в 11:15
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Лолита красила перила и мыла полы в подъезде
Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.
Обновлено в 18:13
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика
Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком
Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 16:22
Общество
Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию от СМИ
Обновлено в 19:01
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Культура
В Сети появилась заставка «Симпсонов» в России
В YouTube на канале Lazy Square опубликована адаптированная к российской реальности заставка мультсериала «Симпсоны».
Обновлено в 08:01
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Общество
В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро
Обновлено в 16:11
Экономика
Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян
Злоумышленники получают от клиентов их личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.
Обновлено в 17:37
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Кино
Следующим злодеем в «Человеке-пауке» может стать Крэйвен
Хотя постановщик не принимает решения в одиночку, он всё же высказался по поводу того, кого бы хотел видеть в роли злодея в следующей части.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Бавария» хочет подписать одноклубника Головина по «Монако»
«Бавария» готова заплатить за переход Хенрихса 25 млн евро, но в «Монако» рассчитывают выручить с продажи футболиста на 10 млн евро больше — 35 млн евро.
Обновлено в 17:26
Экономика
Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах
Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Обновлено в 17:02