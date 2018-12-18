Финансы
ЦБ повысил на 19 декабря курс доллара до 66,75 рубля
ЦБ повысил на 19 декабря курс доллара до 66,75 рубляТАСС05:11
Банк России установил на 19 декабря официальный курс доллара на уровне 66,7454 рубля, что на 12,46 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС05:11
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Финансы
Биржи США закрылись в минусе на 2% на ожидании заседания ФРС
Основные фондовые индексы США в понедельник потеряли 2% на фоне ожидания последнего в этом году заседания Федрезерва и падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 17:28
Финансы
Россияне стали активнее переводить деньги с карты на карту
По данным ЦБ, всего за девять месяцев этого года россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей.
Обновлено в 06:00
Финансы
«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей
В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Финансы
Повышение ключевой ставки не отразится на прогнозе Минэкономразвития
17 декабря 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что действующий прогноз его ведомства остаётся в силе, несмотря на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 7,75%. годовых.
Обновлено в 03:49
Финансы
«Совкомфлот» привлёк $264 млн на рефинансирование текущих долгов
Группа «Совкомфлот» привлекла $264 млн (17,6 млрд рублей) на рефинансирование текущих долговых обязательств со сроком погашения в 2019 году.
Обновлено в 05:58
Финансы
По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП
Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы
Расходы японского бюджета побьют исторический рекорд
В конце прошлой недели стало известно, что объём расходов государственного бюджета Японии на следующий финансовый год (апрель 2019 года - март 2020 года) станут рекордными.
Обновлено вчера в 01:44
Финансы
На крипторынке произошел всплеск роста
На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено в 03:18
Финансы
Правительство РФ хочет ужесточить правила привлечения займов регионами
По действующим правилам расходы на обслуживание не должны превышать 15% от общего объема бюджетных расходов региона, чиновники же хотят снизить планку до 10%.
Обновлено вчера в 09:15
Финансы
Банк России открыл 5 новых монетных площадок
Первая площадка была открыта в Нижнем Новгороде и в течение месяца инициатива оказалась полезной – в некоторые дни дневной оборот превышал 1,5 тонны монет, причем выполнялись 80% заявок банков.
Обновлено в 04:21
Финансы
Долги по студенческим кредитам в США обновили рекорд
17 декабря 2018 года стало известно, что объём задолженности по кредитам на высшее образование в США достиг отметки в $1,465 трлн, что является новым рекордом.
Обновлено в 03:29
Финансы
Заубер Банк повысил ставки по нескольким вкладам
«Заубер — Партнер» (на три года) предназначен для клиентов банка, у которых истекает срок договора вклада до 28 декабря 2018 года.
Обновлено в 04:36
Финансы
Индийские индексы начали неделю с повышения
В понедельник, 17 декабря, ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали повышение, продолжив положительную тенденцию, заданную на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 05:41
Финансы
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
Банк «Открытие» предложил льготные условия обмена валюты для всех пользователей интернет-банка «Открытие Online» (версия для ПК) с разницей 25 копеек к рыночному курсу межбанковского рынка (по паре доллар/рубль).
Обновлено вчера в 06:14
Финансы
Нацбанк Украины ожидает прибыль банковского сектора в 2018 г после 4 лет убытков
Банковский сектор на Украине получил 531,6 миллиона долларов прибыли по результатам работы десяти месяцев 2018 года, ожидается прибыль и по итогам всего года, сообщается на сайте Национального банка (ЦБ) Украины.
Обновлено вчера в 09:36