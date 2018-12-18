Банк России установил на 19 декабря официальный курс доллара на уровне 66,7454 рубля, что на 12,46 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил на 19 декабря курс доллара до 66,75 рубля

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