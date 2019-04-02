Финансы

Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:09

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 20,27 копейки, составив 68,9705 рубля.
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Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Росбалт07:17

Официальный курс евро на пятницу вырос

Газета.Ru06:08

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 65,33 рубля

ПРАЙМ05:40

По официальному курсу ЦБ РФ доллар прибавил 16 копеек, а евро - почти четверть рубля

Интересант05:56

Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:09

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08

Официальный курс евро на 5 апреля подрос до 73,4 рубля

DP.RU06:59
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Футбол

«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит

Обновлено в 10:20
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Игры

Remedy точно не вернётся к работе над Alan Wake 2 в ближайшие годы

Подробностями PR-директор делиться не стал, но он также уточнил, что в ближайшее время возобновить работу над сиквелом студии точно не удастся - график Remedy на следующую пару лет уже расписан.
Обновлено в 07:08
Авто

McLaren показал испытания самого практичного и комфортного суперкара

Компания McLaren опубликовала официальные фотографии с испытаний новой модели класса Grand Tourer, которая должна стать самым комфортным и практичным автомобилем британской марки.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Футбол

Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКА

Обновлено в 10:00
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Экономика

Минниханов назвал цифровизацию слабым местом татарстанских предприятий

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что предприятия республики пока слабо вовлечены в процессы цифровизации.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна стала ведущей «Модного приговора»

Девушки не только отлично справились с поставленной перед ними задачей, но и в свойственной им манере смогли подогреть интерес публики к шоу и изрядно повеселить постоянных ведущих «Модного приговора» – Александра Васильева и Эвелину Хромченко.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Армия Хафтара заняла город в 100 км от Триполи

Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Кино

Памяти Хита Леджера: Сегодня актер отметил бы 40-летие

Обновлено в 08:49
Наука

Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые

"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
Обновлено в 11:13
Политика

Представитель Норкина объяснил причины исчезновения телеведущего

Норки покинул студию во время прямого эфира из-за плохого самочувствия Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, пишет РБК со ссылкой на концертного директора Норкина Вячеслава Калашникова.
Обновлено в 09:30
Спорт

Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

Обновлено в 05:48
Интернет

Южная Корея первой в мире запустила сеть 5G

Обновлено в 04:47
Происшествия

Бастрыкин вменил судье 37 преступлений

Обновлено в 05:51
Политика

Президент Эстонии считает русский язык угрозой

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд считает, что присутствие русского языка в системе школьного образования представляет угрозу.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России

В прошлом году смертность выросла в 32 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:52
Кино

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Георгия Данелии, который скончался в четверг в возрасте 88 лет.
Обновлено в 10:22
Общество

Росстат объяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

В Росстате пояснили, что данные, по которым более 35% жителей России якобы не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви, «необходимо рассматривать комплексно».
Обновлено вчера в 16:19
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Политика

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Генсек добавил, что Россия продолжает военное усиление в Черном море, поэтому НАТО там также «сохранит свое внимание и присутствие».
Обновлено в 11:46
Авто

Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»

Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).
Обновлено в 07:22
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