Финансы
Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:09
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 20,27 копейки, составив 68,9705 рубля.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов
Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Российские школы оборудуют тревожными кнопками
«Будут введены и единые требования к охране учебных заведений, в том числе по оборудованию средствами тревожной сигнализации», — сообщил он.
Обновлено в 11:42
Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Обновлено в 09:02
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Политика
Протекшая крыша парализовала работу британского парламента
Слушания в британском парламенте завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Зуева показала себя без макияжа
Ольга Зуева объяснила это желанием показать себя в своей естественной красоте.
Обновлено в 13:02
Общество
Роскачество проверило филе минтая
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Футбол
Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует свет
Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге
Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено в 11:32
Баскетбол
«Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты красноярского "Енисея" обыграли белорусский "Цмоки-Минск" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 10:00
Наука
Ежедневные 20 минут на природе снижают уровень кортизола и стресса
Исследователи периодически замеряли у испытуемых уровень гормона стресса кортизола в крови.
Обновлено в 09:42
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
Дилеры Volvo начали принимать заказы на новый V60 Cross Country в России.
Обновлено в 13:00
Общество
В США оценили достоинства огуречного рассола
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Авто
«Яндекс.Такси» решил запустить сервис грузоперевозок
Сервис «Яндекс.Такси» планирует запустить возможность заказа грузоперевозок.
Обновлено в 12:29
Футбол
Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Политика
Путин поручил предусмотреть переходный период при изменении налогового кодекса
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей.
Обновлено в 12:59