Финансы

Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:09

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 20,27 копейки, составив 68,9705 рубля.
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Официальный курс евро на пятницу вырос

Газета.Ru06:08

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08

Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Росбалт07:17

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 5 апреля

Интерфакс05:57

Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:09

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтра

РБКвчера в 07:09

Курс евро на четверг потерял 14 копеек

Народные новостивчера в 06:43
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Обновлено вчера в 08:00
Общество

Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов

Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Политика

Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК и главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:30
Происшествия

Российские школы оборудуют тревожными кнопками

«Будут введены и единые требования к охране учебных заведений, в том числе по оборудованию средствами тревожной сигнализации», — сообщил он.
Обновлено в 11:42
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи

Обновлено в 11:47
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Обновлено в 09:02
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество

Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России

Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Политика

Протекшая крыша парализовала работу британского парламента

Слушания в британском парламенте завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Зуева показала себя без макияжа

Ольга Зуева объяснила это желанием показать себя в своей естественной красоте.
Обновлено в 13:02
Общество

Роскачество проверило филе минтая

Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Футбол

Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует свет

Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено в 11:32
Баскетбол

«Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты красноярского "Енисея" обыграли белорусский "Цмоки-Минск" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 10:00
Наука

Ежедневные 20 минут на природе снижают уровень кортизола и стресса

Исследователи периодически замеряли у испытуемых уровень гормона стресса кортизола в крови.
Обновлено в 09:42
Авто

Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России

Дилеры Volvo начали принимать заказы на новый V60 Cross Country в России.
Обновлено в 13:00
Общество

В США оценили достоинства огуречного рассола

Обновлено в 04:59
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Авто

«Яндекс.Такси» решил запустить сервис грузоперевозок

Сервис «Яндекс.Такси» планирует запустить возможность заказа грузоперевозок.
Обновлено в 12:29
Футбол

Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина

Обновлено в 12:41
Происшествия

В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста

В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Политика

Путин поручил предусмотреть переходный период при изменении налогового кодекса

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей.
Обновлено в 12:59
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