Финансы

Банк России повысил курс доллара до 66,78 рубляТАСС вчера в 05:42

Банк России установил на 21 августа официальный курс доллара на уровне 66,7840 рубля, что на 17,58 копейки выше предыдущего показателя.
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Новости оттаскивают рубль от пропасти: курс доллара сегодня падает

Свободная Пресса10:49

Банк России резко опустил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:31

Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:00

Официальный курс евро снизился на 48 копеек

РИА Новости06:38

Банк России понизил курс доллара до 66,26 рубля

ТАСС07:02

Официальный курс доллара США снизился на 52 коп., евро — на 48 коп

Urbc.Ru06:49

ЦБ заявил о падении доллара и евро к рублю 22 августа

Телеканал 360°07:16
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:30, Ашберн
Экономика

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Технологии

Второй пилот: 5G запускают в «Москва-Сити» и на Воробьевых горах

Сотовые операторы начали тестировать 5G в столице –– в первые дни августа пилотную зону на Тверской открыл Tele2, а теперь две аналогичные –– в Москва-Сити и на Воробьевых горах –– запускает первым из сотовых компаний «большой тройки» «Мегафон».
Обновлено в 17:01
Авто

В сентябре АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС

Как сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт», наряду с «АвтоВАЗом» и «Мерседесом» досрочно перейти на электронные ПТС готовы КАМАЗ, «Автотор Холдинг», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «Форд Соллерс Елабуга» и пр. Остальные производители, согласно озвученному на совещании плану, перейдут на ЭПТС в октябре 2019 года.
Обновлено в 06:40
Общество

Историк рассказал, как родился российский триколор

Государственный флаг России родился на отечественном флоте, а впервые его подняли на корабле "Орел" весной 1669 года после того, как для его пошивки были получены ткани хорошего качества, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
Обновлено в 20:04
Политика

Стало известно, что ели Путин и Ниинисте на ужине в Хельсинки

Обновлено в 15:37
Политика

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено в 17:40
Общество

У Мамаева появились новые проблемы с законом

Обновлено в 13:56
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено в 19:21
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В подмосковной Коломне разбился парашютист

Обновлено в 10:14
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Общество

В работе Instagram снова произошел сбой

В работе социальной сети Instagram второй раз за неделю зафиксировали сбой.
Обновлено в 18:29
Футбол

Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину»

Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
Обновлено в 16:42
Футбол

Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб

Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.
Обновлено в 16:35
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Футбол

Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»

Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками

Брежнева была облачена в черные бикини со стразами и укороченный свитер в тон.
Обновлено в 13:15
Гаджеты

Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны производства BOE Technology Group для iPhone 12.
Обновлено в 16:10
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском

Лавров напомнил, что в ноябре 2018 года эти моряки грубо нарушили нормы безопасности и тайком попытались пройти через пролив.
Обновлено в 13:57
Авто

Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок

Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года.
Обновлено в 09:57
Здоровье

В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом

В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа

"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Гаджеты

В Японии продают СЖО и холодильник для смартфона

Обновлено в 18:40
Наука

В Китае планируют продавать клонированных котов

В ближайшее время китайская компания собирается начать массовую торговлю клонированными котами. Волгоград, 21 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено вчера в 22:06
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Гаджеты

Новые iPhone 11 все-таки могут получить зарядку с USB-C

Есть информация, что зарядку в смартфонах установят от iPad Pro 2018 года.
Обновлено в 14:36
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста отправился в аренду в «Рому»

27-летний игрок отправился в «Рому» на правах аренды до января 2020 года с возможностью продления аренды до июня 2020 года.
Обновлено в 18:08
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
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