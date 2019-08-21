Финансы

Банк России повысил курс доллара до 66,78 рубляТАСС вчера в 05:42

Банк России установил на 21 августа официальный курс доллара на уровне 66,7840 рубля, что на 17,58 копейки выше предыдущего показателя.
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Банк России резко опустил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:31

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 августа в размере 66,263 руб

Финмаркет06:23

Официальный курс евро снизился на 48 копеек

РИА Новости06:38

Банк России понизил курс доллара до 66,26 рубля

ТАСС07:02

Официальный курс доллара США снизился на 52 коп., евро — на 48 коп

Urbc.Ru06:49

ЦБ заявил о падении доллара и евро к рублю 22 августа

Телеканал 360°07:16

Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
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В Японии продают СЖО и холодильник для смартфона

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Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТО

Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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«Роскосмос» опубликовал снимки ракеты с роботом «Федором»

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В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

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Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров

По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
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Гаджеты

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Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны производства BOE Technology Group для iPhone 12.
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Космос

Видео: научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon получит поддержку RTX

Изначально научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon: Fortuna вышло на ПК в сентябре 2018 года, а в этом году разработчики выпустят уже полную игру в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР

Обновлено в 16:32
Кино

В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»

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Обновлено в 05:33
Футбол

«Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком»

По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».
Обновлено в 16:36
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Авто

Спортивную версию кроссовера Audi Q8 сфотографировали без камуфляжа

Зарубежные СМИ опубликовали шпионские снимки спортивной RS-модификации кроссовера Q8, который сфотографировали практически без камуфляжа.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие

Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа

"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака

Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон.
Обновлено вчера в 21:13
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Стало известно меню рабочего обеда президентов России и Финляндии

Обновлено в 17:58
Экономика

Набор продуктов для семьи на месяц достиг 80 МРОТ в Венесуэле

В Венесуэле с июля в более чем 80 минимальных зарплат (порядка $220) обходится семье минимальный набор продуктов.
Обновлено в 17:05
Здоровье

В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом

В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.
Обновлено в 00:00
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока-2»

Обновлено в 02:26
Здоровье

На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней

Обновлено в 11:51
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0

Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Происшествия

При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов

В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено в 18:57
Наука

Грибной сезон

Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено 19 августа в 14:19
Политика

Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина журналиста

Российский телеведущий Владимир Познер, комментируя увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, отметил, что это надо было сделать сразу после скандала с Путиным, а не спустя два месяца.
Обновлено вчера в 13:16
Наука

Закон Мура больше не работает. Как развивает вычислительная техника сегодня

Гордон Мур Почти через 40 лет после своего прогноза, в 2003 году, Мур начал сомневаться в продолжительности действия такого развития вычислительной техники.
Обновлено 19 августа в 12:18
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
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Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае

В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
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