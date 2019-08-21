Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 66,78 рубляПРАЙМ вчера в 05:30

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,0207 рубля.
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Банк России резко опустил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:31

ЦБ заявил о падении доллара и евро к рублю 22 августа

Телеканал 360°07:16

Официальный курс евро снизился на 48 копеек

РИА Новости06:38

Банк России понизил курс доллара до 66,26 рубля

ТАСС07:02

Официальный курс доллара США снизился на 52 коп., евро — на 48 коп

Urbc.Ru06:49

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 августа в размере 66,263 руб

Финмаркет06:23

Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Происшествия

Фанаты сломали нос журналисту перед матчем «Краснодара» в Греции

Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос»–«Краснодар».
Обновлено в 16:57
Экономика

Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота

Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено в 17:03
Энергетика

Две нефтяные провинции Аргентины оспорили решение о заморозке цен на бензин в суде - СМИ

Две аргентинские провинции, богатые запасами нефти, обратились в Верховный суд с просьбой признать неконституционным решение властей страны заморозить цены на бензин, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:02
Здоровье

В Ленобласти объяснили рост показателей больничной смертности

«Больничная летальность при инфаркте миокарда за 6 месяцев 2019 года составила 10,01%, больничная летальность при инсульте 17,7% — это самые низкие показатели за многие годы (снижение более чем в 2 раза)», — сказал чиновник.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Мальчику в Ростовской области после перелома ампутировали руку

"В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Ростовской области 11-летнему мальчику после перелома руки ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь, в результате чего через несколько дней ему пришлось ампутировать руку", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Футбол

Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину»

Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
Обновлено в 16:42
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Футбол

Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
Обновлено в 15:42
Футбол

Круговой о перспективах в «Зените»: «Здоровая конкуренция еще никому не мешала»

Защитник Данил Круговой, о переходе в «Зенит» которого было объявлено сегодня, заявил, что не боится конкуренции с защитниками Юрием Жирковым и Дугласом Сантосом в новой команде.
Обновлено в 16:34
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Лев Лещенко вышел в свет с супругой впервые за долгое время

77-летний Лев Лещенко и 65-летняя Ирина Лещенко уже около 40 лет счастливо живут в браке.
Обновлено в 16:29
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Политика

Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске

В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:59
Космос

Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС

Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС в среду, 21 августа.
Обновлено в 08:53
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Футбол

Леонид Федун: Шюррле – номер один в нашей лиге и чемпион мира, Халк таковым не был

Московский клуб взял игрока в аренду на сезон.
Обновлено в 14:02
Политика

Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина журналиста

Российский телеведущий Владимир Познер, комментируя увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, отметил, что это надо было сделать сразу после скандала с Путиным, а не спустя два месяца.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока-2»

Обновлено в 02:26
Кино

Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова

Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

«Жесткий» Brexit может дорого стоить британским пациентам

Руководители 17 медицинских объединений, институтов и благотворительных организаций Великобритании обратились к премьер-министру Борису Джонсону, указав на опасность так называемого жесткого Brexit для своих пациентов.
Обновлено в 16:38
Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Кино

Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Человек погиб при падении вертолета в Вологодской области

Обновлено в 11:46
Футбол

В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Общество

Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.
Обновлено в 14:18
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