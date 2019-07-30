Финансы
Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубляМосковский Комсомолец 29 июля в 21:06
Стоимость определяемой по курсам ЦБ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,7253 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк России повысил официальный курс доллара на четверг до 63,42 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:20
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Суд приостановил работу сети Healthy Food на 90 суток
Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда.
Обновлено в 09:21
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Леопардовых по окрасу котят, чей возраст составляет от двух до четырех месяцев, а суммарная стоимость превышает 1 миллион рублей, мужчина перевозил в пластиковых корзинах, которые были упакованы в пакеты.
Обновлено в 08:12
Политика
Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Хоккей
Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году
Обновлено в 08:51
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Наука
В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России
В России создадут гибридный региональный пассажирский лайнер для малой авиации, сообщает издание Авиаград Жуковский.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров
Обновлено в 09:02
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.
Обновлено вчера в 11:04
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено вчера в 13:18
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Космос
Расшифрован механизм гамма-всплесков из космоса
В конце 90-х годов стало понятно, что длинные всплески (длящиеся более нескольких секунд) возникают во время гибели и коллапса массивных звезд.
Обновлено в 08:39
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Политика
Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников
5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 08:23
Политика
США одобрили санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:19
Политика
МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:31
Политика
ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер
Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может лишиться дочери
Известная американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли может лишиться дочери.
Обновлено в 09:22