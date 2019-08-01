Финансы

Банк России повысил курс доллара до 63,83 рубляТАСС 05:40

Банк России установил на 2 августа официальный курс доллара на уровне 63,8340 рубля, что на 41,68 копеек выше предыдущего показателя.
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ЦБ РФ существенно поднял официальный курс доллара и понизил евро

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Официальный курс доллара на пятницу вырос до 63,83 рубля

ПРАЙМ05:32

Банк России повысил официальный курс доллара на четверг до 63,42 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:20

Банк России повысил курс доллара до 63,83 рубля

ТАСС05:40
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Происшествия

Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом

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Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Обновлено в 09:49
Происшествия

AFP: умер пострадавший во время взрыва мэр столицы Сомали

Мэр столицы Сомали Могадишо Абдурахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в здании местной администрации 24 июля, умер от полученных ранений.
Обновлено в 10:29
Политика

Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
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Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
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Обновлено в 04:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика

ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер

Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Транспорт

ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на российских дорогах

Обновлено вчера в 04:06
Политика

МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР

МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Экономика

Продажи спецтехники забуксовали

Рынок дорожно-строительной техники (ДСТ) и спецтехники в РФ в январе—июне вырос на 11%, до 5,7 тыс. штук, сообщила АЕБ (учитывает импорт и технику, произведенную на заводах зарубежных концернов в РФ, эти компании занимают 80% рынка ДСТ и спецтехники).
Обновлено в 09:00
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы

Обновлено вчера в 13:54
Авто

Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей

Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля

«Израиль работал за кулисами, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты Америки заблокировали продажу истребителей-невидимок F-35 Турции в рамках своих усилий по сохранению военного качественного превосходства в регионе», - отмечает издание.
Обновлено в 04:39
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза

Обновлено в 08:53
Политика

Европа захотела помирить Россию и Украину с помощью газа

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый десятилетний договор по транзиту газа с начала 2020 года.
Обновлено в 10:32
Культура

Первое издание Гарри Поттера продано на аукционе за 34 тысячи долларов

Как отмечает телеканал CNN, проданная книга содержит две редакционные ошибки.
Обновлено в 09:32
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Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию

Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Гаджеты

На смартфонах Huawei появится российская операционная система

На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
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Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Футбол

Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

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Происшествия

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

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Происшествия

Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии

Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии

В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
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