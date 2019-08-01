Банк России установил на 2 августа официальный курс доллара на уровне 63,8340 рубля, что на 41,68 копеек выше предыдущего показателя.

Происшествия AFP: умер пострадавший во время взрыва мэр столицы Сомали Мэр столицы Сомали Могадишо Абдурахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в здании местной администрации 24 июля, умер от полученных ранений.

Политика Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Гаджеты Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.

Политика МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Экономика Продажи спецтехники забуксовали Рынок дорожно-строительной техники (ДСТ) и спецтехники в РФ в январе—июне вырос на 11%, до 5,7 тыс. штук, сообщила АЕБ (учитывает импорт и технику, произведенную на заводах зарубежных концернов в РФ, эти компании занимают 80% рынка ДСТ и спецтехники).

Авто Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.

Армия и оружие Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля «Израиль работал за кулисами, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты Америки заблокировали продажу истребителей-невидимок F-35 Турции в рамках своих усилий по сохранению военного качественного превосходства в регионе», - отмечает издание.

Политика Европа захотела помирить Россию и Украину с помощью газа Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый десятилетний договор по транзиту газа с начала 2020 года.

Политика Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.

Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Гаджеты На смартфонах Huawei появится российская операционная система На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Происшествия Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.