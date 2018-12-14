Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованного в пятницу, 14 декабря.

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Финансы Финансы Китайская экономика продолжает замедляться Сегодня утром биржевые индексы Азии закрылись со значительным снижением после того, как китайские власти представили статистические данные за ноябрь, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.

Финансы Финансы Аналитики предсказали новый обвал рубля Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.

Финансы Финансы Криптовалюты продолжают пикировать вниз Основные криптовалюты в пятницу продолжают падать в цене, несмотря на ряд позитивных новостей, которые свидетельствуют о возобновлении интереса к крипторынку.

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