Финансы
Центробанк России повысил ключевую ставку до 7,75% годовых
Центробанк России повысил ключевую ставку до 7,75% годовыхRT на русском06:56
В пятницу, 14 декабря, Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых. Такое решение топ-менеджмент регулятора назвал упреждающим, чтобы ограничить инфляционные риски.
RT на русском06:56
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Если начнет раскручиваться такая спираль, то инфляционное давление будет нарастать, а инфляция может на продолжительное время закрепиться существенно выше нашей цели в 4%
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 13:08
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