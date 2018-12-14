Мы начнем эти операции с 15 января, а отложенные покупки будут происходить постепенно. Решение об отложенных покупках мы будем принимать отдельно — после того как возобновятся операции на открытом рынке.

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