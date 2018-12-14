Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%Известия07:17
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованного в пятницу, 14 декабря.
Известия07:17
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Мы начнем эти операции с 15 января, а отложенные покупки будут происходить постепенно. Решение об отложенных покупках мы будем принимать отдельно — после того как возобновятся операции на открытом рынке.
— Эльвира Набиуллина, российский политикForbes 13:29
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