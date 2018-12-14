Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%Известия07:17
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованного в пятницу, 14 декабря.
Известия07:17
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Финансы
Минфин: Профицит бюджета составляет 3,7% ВВП
За 11 месяцев 2018 года профицит федерального бюджета России составил, по предварительным оценкам Минфина, 3,394 триллиона рублей.
Обновлено в 00:04
Финансы
Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли
Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $12-12,5 млрд (порядка 830 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли.
Обновлено в 04:30
Финансы
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай продолжает расти
С января по ноябрь 2018 года приток прямых иностранных инвестиций в Китай оставался стабильным, заявило министерство коммерции КНР.
Обновлено в 06:08
Финансы
Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»
Курс евро со сроком расчетов "завтра" по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 13,79 коп. и составил 75,3896 руб. Однако к официальному курсу евро вырос на 17,28 коп.
Обновлено вчера в 02:20
Финансы
Аналитики предсказали новый обвал рубля
Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.
Обновлено вчера в 13:49
Финансы
Оптимизм японских производителей превысил прогноз
Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в октябре-декабре не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами после снижения в течение трех кварталов подряд.
Обновлено в 03:55
Финансы
Криптовалюты продолжают пикировать вниз
Основные криптовалюты в пятницу продолжают падать в цене, несмотря на ряд позитивных новостей, которые свидетельствуют о возобновлении интереса к крипторынку.
Обновлено в 03:15
Финансы
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России
ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы
Рынок начал день с продаж бумаг «Газпрома»
Без новостей растут котировки акций "Яндекса" (+1,7%). В плюсе также бумаги "МегаФона", которые прибавляют 2% на новостях о том, что дочерняя компания "Мегафон Финанс" подала заявку в ЦБ РФ на осуществление выкупа оставшихся у миноритарных акционеров бумаг.
Обновлено вчера в 02:13
Финансы
В районах Якутии проведут финансовые проверки
В районах республики, где сложились крупные задолженности по коммунальным услугам, завозу тарированного топлива и социально значимых продуктов питания, проведут финансовые проверки.
Обновлено вчера в 04:12
Финансы
«Левобережный» предлагает кредиты бизнесу по акции «Зимняя сказка»
Представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит в банке «Левобережный» под 11% годовых до 29 декабря 2018 года.
Обновлено 12 декабря в 08:44
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
Ранее завершилась процедура объединения Связь-банка с банком Глобэкс.
Обновлено 12 декабря в 13:01
Финансы
Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%
Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено 12 декабря в 06:04
Финансы
Объем налоговых платежей в декабре может заметно превысить ноябрьские показатели
Объем налоговых платежей и выплат страховых взносов в России в декабре может составить 2.17 трлн рублей (около $33 млрд), полагают эксперты.
Обновлено в 04:08