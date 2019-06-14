Экономика

Банк России понизил прогноз роста экономики страныКомсомольская правда 07:46

Центробанк РФ понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году с 1, 2-1, 7 % до 1, 0-1, 5 %. При этом Банк России допускает в последующие годы повышение темпов роста экономики в зависимости от реализации национальных проектов.
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Темпы роста экономики не оправдали ожиданий Центробанка РФ

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:48, Вашингтон
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