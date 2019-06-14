Экономика
Банк России понизил прогноз роста экономики страныКомсомольская правда 07:46
Центробанк РФ понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году с 1, 2-1, 7 % до 1, 0-1, 5 %. При этом Банк России допускает в последующие годы повышение темпов роста экономики в зависимости от реализации национальных проектов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:48, Вашингтон
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Марко Трабукки, агент 32-летнего футболиста, в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Алланазаровым рассказал, что Еременко отклонил более выгодные предложения от других клубов.
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Экономика
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Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
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Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области
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Экономика
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Экономика
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