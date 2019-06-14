Банк России понизил прогноз роста экономики страныКомсомольская правда 07:46

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Гаджеты Realme выходит на российский рынок смартфонов Для российского рынка компанией будет предложен новый realme 3 Pro.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

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Общество Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.

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Политика ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".

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