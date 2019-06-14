Экономика

Банк России понизил прогноз роста экономики страныКомсомольская правда 07:46

Центробанк РФ понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году с 1, 2-1, 7 % до 1, 0-1, 5 %. При этом Банк России допускает в последующие годы повышение темпов роста экономики в зависимости от реализации национальных проектов.
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Темпы роста экономики не оправдали ожиданий Центробанка РФ

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ЦБ понизил свой прогноз роста ВВП в 2019 году до 1-1,5%

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Комсомольская правда07:46

ЦБ снизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Rambler News Service06:41
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Для российского рынка компанией будет предложен новый realme 3 Pro.
Обновлено 11 июня в 14:09
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Обновлено в 07:27
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Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
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Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

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Технологии

Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рассказало о первом зарегистрированном случае смерти пациента после пересадки кишечных бактерий.
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Происшествия

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Обновлено в 10:30
Энергетика

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Назван срок гибели современной человеческой цивилизации

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Обновлено вчера в 10:12
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Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией

Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
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Google представила игру для создания игр

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Политика

ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
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Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

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Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

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В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
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Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
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Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
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