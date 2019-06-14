Экономика
Банк России понизил прогноз роста экономики страныКомсомольская правда 07:46
Центробанк РФ понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году с 1, 2-1, 7 % до 1, 0-1, 5 %. При этом Банк России допускает в последующие годы повышение темпов роста экономики в зависимости от реализации национальных проектов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Происшествия
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041
Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Бузова опубликовала сексуальные фото в купальнике
Вчера Ольга Бузова, российская исполнительница, провела концерт в Турции, а уже сегодня посетила местный пляж, на котором сделала сексуальные снимки в купальнике и тут же разместила их в «Инстаграме».
Обновлено в 04:04
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Гаджеты
Realme выходит на российский рынок смартфонов
Для российского рынка компанией будет предложен новый realme 3 Pro.
Обновлено 11 июня в 14:09
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Политика
Генерал полиции, уволенный после дела Голунова, уйдет на пенсию
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Обновлено в 10:02
Общество
Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта
Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 08:28
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Технологии
Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рассказало о первом зарегистрированном случае смерти пациента после пересадки кишечных бактерий.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Космос
Назван срок гибели современной человеческой цивилизации
По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Игры
Google представила игру для создания игр
Обновлено в 10:34
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Общество
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
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Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Музыка
Группа «Ленинград» выступит с прощальным концертом в Москве
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»
В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Леонков рассказал о преимуществах российской противоракеты ПРС-1М
Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность
Обновлено в 07:57