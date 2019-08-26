Финансы
Московский КомсомолецБанк России понизил курс доллара на выходные до 65,60 рубля
Центробанк установил в пятницу официальный обменный курс валют на предстоящие выходные. Курс американской валюты снижен на полторы копейки, до 65,6046 руб.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 13:49
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Футбол
Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Чемпионат 19:15
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Гаджеты
Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS
В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.
Astera 12:49
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости 20:26
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik 20:00
Политика
Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Политика
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК 20:21
Армия и оружие
ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа
Две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа удалось перехватить противоракетной обороне Израиля «Железный купол».
Телеканал 360° вчера в 16:40
Гаджеты
Google анонсировал обновление Android на смартфонах
3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ 09:44
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Политика
Поставки дизеля из России на Украину снизились вдвое
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус рассказал о резком снижении поставок российского дизеля на территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 16:11
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Авто
Культовый двигатель Ferrari из Формулы-1 выставили на продажу
На сайте eBay разместили объявление о продаже последнего двенадцатицилиндрового двигателя Ferrari, который использовался в чемпионате Формула-1.
Журнал Авто.ру 10:44
Футбол
Семак прокомментировал последние результаты «Зенита»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает два матча без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) началом спада у команды.
RT на русском 10:35
Теннис
Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open
В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.
Спорт-Экспресс 20:49
Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Экономика
Смольный: бюджет Петербурга вырастет на 37,5 млрд
На 2020 год объем доходов бюджета Петербурга составляет 665 миллиардов рублей, а расходы - 711,5 миллиардов рублей.
Neva.Today 08:13
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Наука
В какашках птерозавров нашлись фораминиферы
Популярная механика 10:18
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Армия и оружие
Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео
Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.
ФАН вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва 08:01