Центробанк установил в пятницу официальный обменный курс валют на предстоящие выходные. Курс американской валюты снижен на полторы копейки, до 65,6046 руб.

Банк России понизил курс доллара на выходные до 65,60 рубля

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