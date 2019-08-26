Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБанк России понизил курс доллара на выходные до 65,60 рубля

Центробанк установил в пятницу официальный обменный курс валют на предстоящие выходные. Курс американской валюты снижен на полторы копейки, до 65,6046 руб.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
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