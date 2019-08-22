Финансы

Банк России понизил курс доллара на четверг до 66,26 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:37

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5192 рубля.
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Банк России понизил курс доллара на четверг до 66,26 рубля

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
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