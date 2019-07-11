Финансы
Банк России понизил курс доллара на 80 копеекNews.ru 06:21
Курс евро снизился на 55,58 копейки, до 71,0073 рубля (71,5631 рубля на 11 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 69,25 копейки и равняется 66,6002 рубля.
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