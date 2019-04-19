Финансы
Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 07:33
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 18,68 копейки и стала равна 67,3568 рубля.
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Политика
Савченко рассказала, кто виноват в ухудшении отношений РФ и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, в минувшее воскресенье рассказала, кто виноват в ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Появилось видео обрушения дома в Стамбуле
Телеканал NTV опубликовал видео обрушения здания. «Жители были эвакуированы», — указано в сообщении властей. Инцидент произошел в 14:15 мск.
Обновлено в 11:23
Авто
Subaru отзывает в России свыше 52 тысяч автомобилей
Обновлено в 11:07
Происшествия
Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск
Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 07:18
Политика
Украина усилила контроль качества российской нефти
"Укртранснафта" усилила контроль качества российской нефти после предупреждения со стороны Минска относительно нефти на участке нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:49
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Авто
Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco
Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.
Обновлено в 11:31
Политика
Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью Путина, собирается стать кандидатом физико-математических наук
Глава фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, собирается стать кандидатом физико-математических наук.
Обновлено в 11:28
Общество
Коммунисты отмечают день рождения Владимира Ленина
Обновлено в 08:02
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру
Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Экономика
ЦБ РФ обнаружил вывод активов из Радиотехбанка
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в Радиотехбанк, у которого в конце января 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:20
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев
Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах
Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда — 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные — 6,3. Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.
Обновлено в 11:05
Политика
В США поставили ультиматум Турции по С-400
Обновлено в 11:58
Происшествия
Три человека пострадали в ходе протестов в Панкисском ущелье
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Культура
Вера Алентова сыграла умирающую старуху
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Транспорт
Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники
«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:52
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36