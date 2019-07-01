Финансы

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евроГазета.Ru вчера в 03:19

Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным на 10.05 мск, курс доллара уменьшился на 25 коп. до 62,97 руб.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 27 копеек и к евро — на 65

Банки.рувчера в 12:21

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля

РИА Новостивчера в 06:32

Доллар опустился ниже 63 рублей

Взгляд.рувчера в 03:10

Банк России снизил на 2 июля курс доллара до 63,05 рубля

ТАССвчера в 06:31

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ruвчера в 06:21

Евро падает к рублю

Газета.Ruвчера в 07:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусьвчера в 06:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Общество

Губернатор увидел у жителей затопленного Канска желание «качнуть права»

Обновлено в 01:07
Культура

На «Тавриде» готовят арт-манифест с обращением к властям

В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала народная смена.
Обновлено вчера в 05:18
Транспорт

Открыто движение легковых автомобилей по мосту через реку в Тулуне

Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, возобновлено.
Обновлено в 00:57
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено вчера в 02:31
Шоу-бизнес

Певица Рианна появилась на публике с округлившимся животом

Певица Рианна появилась на футбольном матче с округлившимся животом.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК

Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Спасательная операция в Тулуне шокировала пострадавших от наводнения: «Не люди, а звери»

Жертвы большого сибирского наводнения клянут на чем свет стоит местные власти. И рассказывают истории — одна печальнее другой.
Обновлено вчера в 10:30
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба

Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей

Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Гаджеты

В Сети показали созданные по чертежам рендеры iPhone 2019 года

Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

Место падения неопознанного объекта на Кипре снял на видео беспилотник

Обновлено вчера в 13:32
Космос

В условиях открытого космоса плесень выжила

Обновлено 29 июня в 09:25
Политика

Медведев: народ не доверяет «Единой России»

Партия «Единая Россия» испытывает дефицит доверия граждан, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 июля в своей статье, опубликованной на сайте «Известий».
Обновлено 30 июня в 22:02
Футбол

Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Футбол

Акинфеев: Смолов осознал, что в матче с Хорватией поступил глупо

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о серии пенальти в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии.
Обновлено вчера в 11:20
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

CNN: в Конгрессе США проверяют, давал ли Помпео своей охране личные поручения

Как следует из материала, Помпео или его представители давали охране поручения такого рода много раз в течение нескольких месяцев.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика

В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei

Вынужденное отступление В ходе полуторачасовой беседы с лидером Китая Си Цзиньпином президент США сообщил, что снимет санкции с технологического гиганта Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против КНР.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие

Минобороны закупило новейшую систему дистанционного минирования

Обновлено в 01:22
Происшествия

В Чечне напали на сотрудников полиции

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры к установлению личности нападавшего, добавили в МВД по СКФО.
Обновлено вчера в 09:11
Транспорт

В России появится ГОСТ на светофоры

В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
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