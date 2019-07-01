Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным на 10.05 мск, курс доллара уменьшился на 25 коп. до 62,97 руб.

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

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