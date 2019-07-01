Финансы
Рубль уверенно прибавляет к доллару и евроГазета.Ru вчера в 03:19
Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным на 10.05 мск, курс доллара уменьшился на 25 коп. до 62,97 руб.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Культура
На «Тавриде» готовят арт-манифест с обращением к властям
В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала народная смена.
Обновлено вчера в 05:18
Транспорт
Открыто движение легковых автомобилей по мосту через реку в Тулуне
Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, возобновлено.
Обновлено в 00:57
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено вчера в 02:31
Шоу-бизнес
Певица Рианна появилась на публике с округлившимся животом
Певица Рианна появилась на футбольном матче с округлившимся животом.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК
Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Спасательная операция в Тулуне шокировала пострадавших от наводнения: «Не люди, а звери»
Жертвы большого сибирского наводнения клянут на чем свет стоит местные власти. И рассказывают истории — одна печальнее другой.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба
Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Гаджеты
В Сети показали созданные по чертежам рендеры iPhone 2019 года
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
Место падения неопознанного объекта на Кипре снял на видео беспилотник
Обновлено вчера в 13:32
Космос
В условиях открытого космоса плесень выжила
Обновлено 29 июня в 09:25
Политика
Медведев: народ не доверяет «Единой России»
Партия «Единая Россия» испытывает дефицит доверия граждан, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 июля в своей статье, опубликованной на сайте «Известий».
Обновлено 30 июня в 22:02
Футбол
Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Футбол
Акинфеев: Смолов осознал, что в матче с Хорватией поступил глупо
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о серии пенальти в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии.
Обновлено вчера в 11:20
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
CNN: в Конгрессе США проверяют, давал ли Помпео своей охране личные поручения
Как следует из материала, Помпео или его представители давали охране поручения такого рода много раз в течение нескольких месяцев.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика
В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei
Вынужденное отступление В ходе полуторачасовой беседы с лидером Китая Си Цзиньпином президент США сообщил, что снимет санкции с технологического гиганта Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против КНР.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
В Чечне напали на сотрудников полиции
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры к установлению личности нападавшего, добавили в МВД по СКФО.
Обновлено вчера в 09:11
Транспорт
В России появится ГОСТ на светофоры
В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 13:21