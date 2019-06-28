Центробанк понизил курсы доллара и евро после выходныхЭкономика сегодня 08:00

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 2 июня после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Курс доллара снизился на 2,15 копейки, задержавшись на отметке в 63,0541 рубля.

Центробанк понизил курсы доллара и евро после выходных

Политика Певица Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России Ранее певица отказалась от концертов РФ, поддержав митингующих в Грузии Грузинская певица Нино Катамадзе удалила пост на своей странице в Facebook об отказе от дальнейших выступлений в России.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Происшествия Манифестанты пошли на штурм Законодательного собрания Гонконга Попытки штурма здания Законодательного собрания Гонконга предпринимают противники законопроекта об экстрадиции.

Общество Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.

Политика Макрон констатировал провал саммита ЕС Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.

Космос SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.

Технологии Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.

Наука В России нашли способ получения метилового спирта из старых шин Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали эффективную и экологичную технологию переработки старых шин для производства метилового спирта - метанола, который можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.

Политика Партия «Голос» Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко За политическую партию музыканта готовы проголосовать 8,3% опрошенных украинцев, за "Европейскую солидарность" экс-президента - 8,2% Политическая партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" поднялась в рейтинге на четвертое место, сместив с этой позиции "Европейскую солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Экономика Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Политика В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.

Происшествия «Общественный вердикт»: сотрудники ярославской ИК-1 тайно прослушивали разговоры адвоката и пострадавших от пыток Ирина Бирюкова, напомним, представляет интересы тех, кто пострадал от пыток сотрудников ярославской ИК № 1. В конце июня 2019 года она получила уведомление о том, что закончены следственные действия по делу против сотрудников колонии.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.

Авто Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.

Происшествия В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Энергетика Большинство министров ОПЕК+ поддержали продление сделки на 9 месяцев Большинство министров ОПЕК+, присутствовавших на заседании мониторингового комитета, рекомендовали продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Экономика Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.

Происшествия Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.

Шоу-бизнес Пригожин отреагировал на скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой бывшей участницей группы Serebro, Ольгой Серябкиной.