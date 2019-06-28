Финансы
Центробанк понизил курсы доллара и евро после выходныхЭкономика сегодня 08:00
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 2 июня после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Курс доллара снизился на 2,15 копейки, задержавшись на отметке в 63,0541 рубля.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Политика
Певица Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России
Ранее певица отказалась от концертов РФ, поддержав митингующих в Грузии Грузинская певица Нино Катамадзе удалила пост на своей странице в Facebook об отказе от дальнейших выступлений в России.
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В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
Горенбург рассказал о главных проблемах Ural Music Night
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Попытки штурма здания Законодательного собрания Гонконга предпринимают противники законопроекта об экстрадиции.
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Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика
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Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
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Космос
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Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
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В России нашли способ получения метилового спирта из старых шин
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали эффективную и экологичную технологию переработки старых шин для производства метилового спирта - метанола, который можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации.
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Обновлено 29 июня в 03:11
Политика
Партия «Голос» Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко
За политическую партию музыканта готовы проголосовать 8,3% опрошенных украинцев, за "Европейскую солидарность" экс-президента - 8,2% Политическая партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" поднялась в рейтинге на четвертое место, сместив с этой позиции "Европейскую солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
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Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Происшествия
«Общественный вердикт»: сотрудники ярославской ИК-1 тайно прослушивали разговоры адвоката и пострадавших от пыток
Ирина Бирюкова, напомним, представляет интересы тех, кто пострадал от пыток сотрудников ярославской ИК № 1. В конце июня 2019 года она получила уведомление о том, что закончены следственные действия по делу против сотрудников колонии.
Обновлено в 07:00
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Вакарчук назвал Крым российским
Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
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Авто
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Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда
Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
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WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple
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Энергетика
Большинство министров ОПЕК+ поддержали продление сделки на 9 месяцев
Большинство министров ОПЕК+, присутствовавших на заседании мониторингового комитета, рекомендовали продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Обновлено в 07:26
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
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В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
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Шоу-бизнес
Пригожин отреагировал на скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой бывшей участницей группы Serebro, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 07:59
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03