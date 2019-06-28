Финансы
Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 06:21
Курс евро уменьшился на 42,17 копейки, до 71,3962 рубля (71,8179 рубля с 29 июня). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 20,16 копейки и равняется 66,808 рубля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
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