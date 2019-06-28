Финансы

Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 06:21

Курс евро уменьшился на 42,17 копейки, до 71,3962 рубля (71,8179 рубля с 29 июня). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 20,16 копейки и равняется 66,808 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курсы валют ЦБ РФ на 1 июля: 63,0541 руб/доллар США и 71,3962 руб/евро

SIA.ru07:00

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru06:21

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 63,08 рубля

Московский Комсомолец28 июня в 06:57

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 июля в размере 71.3962 руб. против 71.8179 руб. на 29 июня

АК&М06:37

ЦБ РФ установил курс евро с 2 июля в размере 71,3962 руб

Финмаркет06:13

Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 42

Банки.ру06:15

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,82 рубля

РИА Новости28 июня в 06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Житель южного района Лондона Ламбет обнаружил в своем саду труп, выпавший из самолета.
Обновлено в 13:42
Кино

Netflix представил первые фотографии, постеры и логотип «Ведьмака»

Обновлено в 10:19
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Космос

«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду

Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
Обновлено в 13:21
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta

Обновлено в 10:04
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено в 12:31
Экономика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Политика

Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов

«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.
Обновлено в 13:33
Экономика

В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

На Украине рассказали о плане учений НАТО Sea Breeze

На Украине стартовали совместные с Соединёнными Штатами военные учения Sea Breeze в Чёрном море.
Обновлено в 14:27
Авто

Infiniti обновила цены на свои автомобили в России

На все остальные комплектации действует специальная программа лояльности по trade-in с выгодой до 150 000 рублей.
Обновлено в 09:48
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Политика

Журналистке запретили задавать вопрос главе МВД Германии про «опасность» RT

На пресс-конференции в Берлине корреспондент Ruptly задала вопрос главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу о том, чем «опасны» RT и Sputnik для Германии, однако ее попытались остановить.
Обновлено в 13:10
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Полицейский насмерть сбил пешехода на мотоцикле в Калуге

Обновлено в 13:25
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Обновлено в 04:31
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Федорова показала, как носить гигантскую брошь-цветок

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова вспомнила о первом конкурсе красоты, который изменил ее жизнь раз и навсегда.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

В аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве благополучно приземлился самолет с поврежденным шасси, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:08
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Футбол

Живоглядов рассказал об адаптации в «Локомотиве»

Новичок "Локомотива" правый защитник Дмитрий Живоглядов после контрольного матча с "Жилиной" в интервью клубному телевидению оценил свою адаптацию в новой команде.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

Обновлено в 12:53
Футбол

«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Обновлено в 12:07
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

При теракте в Кабуле пострадали десятки людей

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 65 человек, как минимум 10 погибли.
Обновлено в 02:51
Политика

Латвия осталась в ПАСЕ после возвращения делегации из РФ

Парламентский секретарь латвийского МИД Занда Калниня-Лукашевица объявила, что Рига не планирует приостанавливать членство в ПАСЕ после возвращения российской делегации.
Обновлено в 14:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное