Финансы

Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 09 июля в 05:36

Курс евро снизился на 24,41 копейки, до 71,4626 рубля (71,7067 рубля на 9 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 16,7 копейки и равняется 67,2295 рубля.
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Курсы доллара и евро на 12 июля

Банки.ру01:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июля в размере 62,9944 руб

Финмаркетвчера в 06:02

Банк России понизил курс доллара на 80 копеек

News.ruвчера в 06:21

ЦБ РФ поставил доллар по официальному курсу ниже 63 рублей. У евро регулятор «отнял» почти 56 копеек

Интересантвчера в 06:23

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

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ЦБ РФ существенно уронил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:04

Банк России на 12 июля понизил курс евро к рублю почти на 56 копеек до 71.0073 руб., курс доллара США - более чем на 80 копеек до 62.9944 руб

АК&Мвчера в 06:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:17, Вашингтон
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В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Происшествия

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

Обновлено в 02:59
Футбол

Влашич описал Россию одним словом

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, перешедший в клуб на постоянной основе из «Эвертона» в летнее трансферное окно, описал Россию одним словом.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Политика

Офис Зеленского прокомментировал информацию об обысках

Государственное бюро расследований (ГБР) не проводило следственных действий в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:13
Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Происшествия

Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

Обновлено в 04:20
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Обновлено в 04:16
Музыка

Вайкуле откровенно рассказала о причинах вражды с Игорем Крутым

Певица Лайма Вайкуле, чьей родиной является Латвия, рассказала о причинах вражды с продюсером и композитором Игорем Крутым.
Обновлено в 05:02
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Россия подтвердила начало поставок С-400 в Турцию

«ФСВТС подтверждает факт начала поставки систем С-400 в Турцию, поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки», — приводит РИА Новости сообщение российской службы.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

Обновлено в 02:30
Политика

Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Наука

В России разрабатывают новую технологию поиска подводных лодок

Технология поиска и обнаружения подводных лодок по кильватерному следу, оставляемому субмариной, разрабатывается Крыловским государственным научным центром.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено 10 июля в 01:58
Театры

В Петербурге умер актер Олег Дмитриев

В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:56
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
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11-летняя ученица Тутберидзе сделала тройной аксель на полу

Обновлено в 05:08
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Политика

Константинополь обложил новую украинскую церковь данью

Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 03:34
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

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Политика

Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты

Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.
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Путин поздравил Лунгина с 70-летием

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Финансы

Курс рубля к доллару и евро начал снижаться

Утром в пятницу курс рубля к доллару и евро начал снижаться на "Московской бирже" после значительного роста в четверг.
Обновлено в 03:30
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