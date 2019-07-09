Финансы
Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 09 июля в 05:36
Курс евро снизился на 24,41 копейки, до 71,4626 рубля (71,7067 рубля на 9 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 16,7 копейки и равняется 67,2295 рубля.
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Теннис
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При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
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Театры
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Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
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Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Частного расчётно-кассового центра»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация «Частный расчетно-кассовый центр» АО НКО «Частный РКЦ», рег. № 3420-К, г. Москва (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД- 1624)», — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 02:09
Экономика
Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений
ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.
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Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
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В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
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Здоровье
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Специалисты рассказали о привычках, которые негативно сказываются на состоянии почек, пишет «МедикФорум».
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Финансы
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Экономика
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Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
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По обновлённому дисциплинарному кодексу ФИФА, который вступит в силу на следующей неделе, минимальная дисквалификация для игроков и официальных лиц матча за расизм составит 10 матчей вместо пяти.
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На Бали российская туристка попала в психбольницу
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