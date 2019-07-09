Финансы

Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 09 июля в 05:36

Курс евро снизился на 24,41 копейки, до 71,4626 рубля (71,7067 рубля на 9 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 16,7 копейки и равняется 67,2295 рубля.
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Курсы доллара и евро на 12 июля

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Интересантвчера в 06:23

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АК&Мвчера в 06:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:48, Вашингтон
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Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

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Аргументы Роспатента сводились к тому, что AR – единственный словесный элемент и в знаке Apple, и в схожих с ним знаках, поэтому не учитывать их сходство нельзя.
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