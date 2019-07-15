Финансы

Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 06:51

Курс евро снизился на 15,4 копейки, до 70,8574 рубля (71,0114 рубля с 13 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 17,52 копейки и равняется 66,4412 рубля.
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Евро впервые с весны 2018 года опустился ниже 71 рубля

Inkazan08:34

Официальные курсы доллара и евро умеренно понижены

Росбалт07:17

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 62,83 рубля

Банки.ру04:32

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru06:51

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

ТАСС06:33

Рубль значительно укрепляется к доллару и евро на фоне начала налогового периода

ПРАЙМ08:11

Официальный курс евро снизился до 70,86 рубля

РИА Новости06:53
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Экономика

Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами

Около 10 килограмм гильз найдено в подвале дома, где расположен Центральный дом художника.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Под Воронежем ребенок погиб в карьере

Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.
Обновлено в 09:06
Наука

Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности

Обновлено вчера в 00:08
Происшествия

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Канакин возглавил "Альфу" в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Здоровье

В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Футбол

«Ахмат» сообщил, когда Глушаков вернётся в общую группу

Обновлено в 09:28
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Обновлено в 09:24
Космос

США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году

С мая 2020 года планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Обновлено в 02:27
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»

Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова возбудили после заявления Сбербанка

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.
Обновлено в 08:14
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Политика

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Музыка

Тереза Мэй станцевала под хиты АВВА и попала на видео

Мэй присутствовала на фестивале "Хенли". Танцы премьер-министра Великобритании Тереза Мэй попали на видео очевидцев.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Фигуристку Загитову полиция не стала штрафовать за вождение без прав

По итогам двухмесячного расследования правоохранители в Удмуртии решили не штрафовать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за управление автомобилем без прав.
Обновлено в 09:28
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Политика

Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан

Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Общество

Волжане увидят частное лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля жители смогут наблюдать за частным лунным затмением.
Обновлено в 06:24
Гаджеты

У 11-летней девочки в руках загорелся iPhone

Обновлено вчера в 05:06
Общество

Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»

Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Кино

«Человек-паук: Вдали от дома» возглавил американский бокс-офис

Обновлено вчера в 15:46
Футбол

Болельщики ФК «Ростов» пожаловались на позднее время игр клуба

Напомним, что 13 июля в 21:30 на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» против ФК «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:00
Футбол

Александр Медведев: «Зенит» сделал первый шаг к защите титула

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал победу петербургского клуба в матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 07:31
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