Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 06:31
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Тихоокеанский флот провел учения в Японском море
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море, передает ОТР.
Обновлено в 12:01
Футбол
Ахмат — Краснодар 1:0
По словам Рахимова, повреждение полузащитник получил на тренировке. Матч "Ахмат" - "Краснодар" начнётся в 21:30 по московскому времени.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами «Нептун»
Обновлено в 11:42
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
МИЛ Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал венгерских чиновников до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Обновлено в 12:02
Здоровье
В России упростят выписку наркотических препаратов на дому
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву подготовить изменения, связанные с упрощением выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов на дому.
Обновлено в 05:11
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные достоинства мотора Renault-Nissan H4Mk
Вариатор Jatco, который с недавних пор ставят на LADA XRay Cross, получил в пару 1,6-литровый двигатель альянса Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Qualcomm представила процессор Snapdragon 855 Plus
Как отмечает Qualcomm, компоненты вкупе с новейшими технологиями компании делают Snapdragon 855 Plus идеальной платформой для мобильных игр, искусственного интеллекта, а также дополненной и виртуальной реальности.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Донцова дала совет Александре Яковлевой, как победить рак
Писательница Дарья Донцова, которая несколько лет назад победила рак груди, сказала, что актрисе Александре Яковлевой теперь нужно постоянно наблюдаться у специалистов.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Божена Рынска сломала руку, упав с лестницы
В своем Instagram Рынска опубликовала фото с перебинтованной рукой.
Обновлено в 09:16
Футбол
«Бавария» признала поражение в ситуации с Лероем Сане
Ранее руководство «Баварии» публично высказывалось о том, что хочет видеть Сане среди своих игроков.
Обновлено в 07:46
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Наука
Ученые придумали, как заселить Марс
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Бывший ректор Аграрного университета останется под стражей до августа
Пушкинский районный суд продлил арест бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову.
Обновлено в 05:54
Футбол
Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в РФ
По данным ритейлеров, лидерами продаж в первом полугодии стали бренды Xiaomi, Samsung и Honor, при этом самую большую выручку в кассу приносят смартфоны от Apple.
Обновлено в 10:22