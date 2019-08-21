Финансы
Банк России понизил курс доллара до 66,26 рубляТАСС вчера в 07:02
Банк России установил на 22 августа официальный курс доллара на уровне 66,2630 рубля, что на 52,1 копейки ниже предыдущего показателя.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:02, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган
Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Экономика
Акции торговых сетей помогли индексам США вырасти
В первую очередь рынку помогли квартальные отчеты крупных торговых сетей Target и Lowe's.
Обновлено в 02:05
Общество
Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Происшествия
Отец найденной в лесу 5-летней девочки рассказал о её состоянии
Девочка приехала в гости к родственникам со своей бабушкой и вместе с взрослыми отправилась в лес за грибами.
Обновлено в 02:26
Политика
Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств
Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США
Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену
Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину. Об этом сообщил ТАСС их адвокат Валентин Рыбин.
Обновлено в 03:50
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla выступили с совместным заявлением о произведённой ими блокировке цифрового сертификата, который мог позволять властям Казахстана следить за данными интернет-пользователей.
Обновлено вчера в 11:01
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Путин пообещал ответ на действия США по испытанию новой ракеты
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию запрещенной ДРСМД новой ракеты.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Сегодня Медведев приедет на открытие WorldSkills в Казань
Премьер-министр России посетит столицу Татарстана с рабочей поездкой Сегодня, 22 августа, в Казань приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев, чтобы присутствовать на церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills.
Обновлено в 01:50
Политика
Трамп упрекнул Данию в недостаточных расходах на НАТО
Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Дании из-за недостаточных, по его мнению, расходов этой страны в НАТО.
Обновлено вчера в 21:32
Энергетика
«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль
Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Транспорт
Пользователи каршеринга в Москве совершили 58 млн поездок за 4 года
Москвичи и гости столицы совершили более 58 млн поездок на автомобилях для краткосрочной аренды за четыре года.
Обновлено в 03:53
Общество
Колыма: Вся богатая история, настоящее и будущее отражены в триколоре
Вся богатая история, настоящее и будущее отражены в триколоре.
Обновлено вчера в 22:45